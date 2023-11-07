Hamas'tan İsrail'in ‘paralı askerler kullandığı’ iddiasıyla ilgili açıklama

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "yabancı paralı asker kullandığı" yönündeki iddialara sert tepki göstererek, sivillere karşı işlenen suçlardan Tel Aviv yönetimi kadar, söz konusu paralı askerlerin geldiği ülkeleri de sorumlu tuttuklarını duyurdu.

KAYNAK: AA
Hamas'tan İsrail'in ‘paralı askerler kullandığı’ iddiasıyla ilgili açıklama

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, paralı askerlerle ilgili basında çıkan bir habere atıfta bulunularak, "İsrail’in yanı sıra, paralı askerlerin geldikleri ülkeleri de sivillere karşı işlenen tüm suçlardan hukuki, siyasi ve ahlaki açıdan ortak sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İSPANYOL GAZETESİ YAZMIŞTI

İspanya’da yayın yapan El Mundo gazetesinde 3 Kasım’da çıkan bir haberde, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında İsrail saflarında savaştığı öne sürülen İspanyol uyruklu Pedro Diaz Flores isimli birinin açıklamalarına yer verilmişti.

Flores, "Para için geldim, çok para veriyorlar, iyi ekipmanlar sunuyorlar ve sakin bir iş. Tamamlayıcı görevlere ek olarak haftalık 3 bin 900 euro veriyorlar." ifadesini kullanmıştı.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’nde de görev yaptığını iddia eden Flores, "Biz sadece Gazze Şeridi'nde bulunan İsrail güçlerinin silah konvoylarına veya birliklerine güvenlik desteği sağlıyoruz. Doğrudan Hamas’la savaşmıyoruz, saldırılara da katılmıyoruz." iddiasında bulunmuştu.

Flores, kendisi gibi başka yabancı paralı askerlerin de bulunduğunu savunarak, "yabancı paralı askerlerin, Gazze ve Ürdün sınırlarındaki kontrol noktalarının ve erişim kontrolünün güvenliğinden sorumlu olduklarını" söylemişti.

İsrail’de çok sayıda özel askeri şirketin faaliyet gösterdiğini aktaran Flores, bu şirketlerin işleri paylaştığını ve genellikle İsrail’in Mısır sınırındaki Eliat ve Akabe sınır terminallerini koruduklarını ifade etmişti.

İspanyol gazetesinin haberinde Flores’in daha önce de Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaştığı öne sürülmüştü.

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