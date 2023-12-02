Hamburg'un kalecisi sık rastlanmayan bir şekilde kendi kalesine gol attı

St. Pauli ile Hamburg'un mücadele ettiği derbi maçında kaleci Heuer'in kendi kalesine attığı gol gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hamburg'un kalecisi sık rastlanmayan bir şekilde kendi kalesine gol attı

Bundesliga 2'nin 15. hafta mücadelesinde lider St. Pauli sahasında Hamburg'u ile karşı karşıya geldi.

Hamburg derbisine sahne olan mücadelede taraflar sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrıldı.

Öte yandan derbide Hamburg'un kendi kalesine attığı bir gol sosyal medyada gündem oldu.

27. dakikada Hamburg kalecisi Daniel Heuer, atılan geri pasta ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

Bu golle St. Pauli skoru 2-0'a getirirken, Hamburg 58 ve 60. dakikalarda bulduğu gollerle derbiden 1 puanla ayrılmayı başardı.

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