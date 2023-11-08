Hamile hanımlar gribe aman dikkat

Profesörden anne adaylarına 'gribal enfeksiyon' uyarısı geldi.

KAYNAK: AA
Hamile hanımlar gribe aman dikkat

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, sonbaharda anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısında bulundu,”Yakın temasta tokalaşma gebe hastalarında bebek ve anneyi riske atıyor" dedi.

Çoksüer, hamilelik döneminde anne adaylarının yakalandığı gribal enfeksiyonların bebeğe de zarar verebileceğini açıkladı, anne adaylarına, “Bol miktarda sebze ve meyve ile sıvı tüketin “ uyarısında bulundu.

Prof. Çoksüer, anne adaylarına hamileliklerinin ilk 3 ayından sonra da grip aşısı olmasını önererek, yakın temasta tokalaşmaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı ve şunları aktardı:

“Kış aylarında artık gribal enfeksiyon riski artıyor. Bu genel toplumda, hem normal insanlarda hem de hamilelerde gribal enfeksiyon riski artmakta. Fakat hamilelerde özel bir durum var. Özellikle gribal enfeksiyon olduğu zaman hamilelerde bağışıklık sistemi daha da zayıfladığı için enfeksiyon sonrası komplikasyon var. Değişiklik daha fazla olabilmekte, hem bebek açısından risk artmakta hem de anne açısından risk artabilmekte. Bağışıklık sistemi azaldığı için hamilelerin biraz daha bu konuda dikkat etmesi gerekir"

Çoksüer, aşının önemini vurguladı, " Özellikle aşılamada artık gribal enfeksiyonlara karşı aşılanmayı öneriyoruz. Aşı yapıldığı zaman hem anneyi virüs yükünden korumuş oluyoruz hem de bebeği virüs yükünden koruyoruz" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Çoksüer, "Aşı belli bir süre koruma sağlayabilmektedir. O yüzden biz gebelikte gribal enfeksiyon aşısını öneriyoruz.Beslenmelerine dikkat etsinler. Buzsuz, bol su tüketsinler, meyve ağırlıklı gıdalar ve sebze ağırlıklı çorba tüketmelerini öneriyoruz. En önemlisi de uykusuz kalmasınlar. Mutlaka odalarını havalandırsınlar, kapalı ortamlardan uzak dursunlar. Geleneğimiz gereği tokalaşma gibi şeylerden, selamlaşmadan uzak dursunlar.” şeklinde konuştu

AA


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