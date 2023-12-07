Gebe kadınlar neden tuvaletten çıkamıyor

Hamilelikte kadınların yaşadığı şikayetlerden birisi de çok sık idrara çıkmaktır. Hamilelik ilerledikçe, doğum yaklaştıkça bu o kadar çok artar ki, anne adayı gün içinde neredeyse 10 – 15 kere tuvalete gider. Bunun nedenleri şöyle sıralanıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gebe kadınlar neden tuvaletten çıkamıyor

Doçent doktor Gökçen Erdoğan Posta Gazetesi'ndeki köşe yazısında hamile bir okurundan gelen "Tuvaletten çıkamıyorum" sorusuna yanıt verdi.

6 aylık hamile olduğunu belirten kişi, tuvalete çok çıktığını bu durumun sokağa bile çıkmasına engel olduğunu ifade etti. Çişini tutamadığını ve kabızlık sorunu da çektiğini belirten okurunun sorusunu Gökçen Erdoğan cevapladı.

Gebelikte vücut sıvısı ve böbreklerin çalışma hızı arttığı için sık tuvalete çıkma ihtiyacı duyulur. Ayrıca rahmin mesaneye baskı yapması da bu durumu tetikler.

Bu, gebelerin çoğunda görülen normal bir durumdur. Ancak rahmin bağırsaklara baskı yapması ve gebelik hormonlarının bağırsak hareketlerini yavaşlatması, kabızlık sorununa yol açabilir. Bu da gebelikte rahatsızlık verici bir durum olabilir.

Kabızlığı önlemek ve sık tuvalete çıkma sorununu azaltmak için bazı önlemler alabilirsiniz. Bunlar şunlardır:

Lifli beslenme: Lifli gıdalar, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Tam tahıllı ekmek, yulaf, kuru baklagiller, kuru yemişler, meyve ve sebze gibi lifli gıdaları tüketmeye özen gösterin.

Bol su içme: Su, vücut sıvılarını dengeler ve bağırsakları yumuşatır. Günde en az 8-10 bardak su içmeye çalışın. Ancak gece uykusunu korumak için geç saatlerde çok fazla su içmemeye dikkat edin.

Tuvalet alışkanlığı: Tuvalet ihtiyacınız olduğunda ertelemeyin. Tuvalet esnasında biraz öne eğilerek mesaneyi tam boşaltmaya çalışın. Bu, sık tuvalete çıkma sorununu azaltabilir.

Doktora danışma: Gebeliğinizin zaten düzenli olarak takip edildiğini varsayıyorum. Ancak sık tuvalete çıkma ve kabızlık sorununuz devam ediyorsa, doktorunuza danışmanızda fayda var. Doktorunuz, size uygun bir ilaç veya tedavi önerebilir. Ayrıca, gebelikte kafa rahatlığı ve tedbir çok önemlidir. Bu nedenle, herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, doktorunuza başvurun.

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