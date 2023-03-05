Hamilelikte tansiyon kime zarar verir

Hamilelikte tansiyon düşüklüğü sıklıkla karşılaşılan bir durum. Çoğu anne adayı hamileliğin ilk 3 ayında tansiyon düşüklüğü şikayetiyle karşı karşıya kalabilir. Genel olarak herhangi bir olumsuzluğa yol açmasa da ağır vakalarda kötü sonuçlar doğurabilir.

DÜŞÜK TANSİYONUN NEDENLERİ NELERDİR



Bebeğe oksijen ve besin sağlamak amacıyla kan hacminde hızlı bir artış meydana geliyor. Bu artış damarları genişleterek kan basıncının düşmesine yol açıyor. Başka nedenleri ise şöyle:

Endokrin hastalıkları,

Korku, kaygı, stres,

Karaciğer hastalıkları,

Hormonlardaki değişim,

İkizlere hamile olmak,

Susuz kalmak,

Kansızlık, anemi,

Düşük tansiyon geçmişi de hamilelik döneminde tansiyon düşüklüğü problemine yol açabiliyor.

TANSİYON DÜŞMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR

Mide bulantısı,

Halsizlik ve yorgunluk,

Kalp atışında hızlanma,

Baş ağrısı,

Baş dönmesi,

Bulanık görme,

Kusma,

DÜŞÜK TANSİYONUN TEDAVİSİ VAR MI



Düşük tansiyon problemi yaşayan kişilere uygulanan tedavi, tansiyon düşüklüğüne neden olan faktörlere göre değişiklik gösterir. Eğer kan kaybına bağlı olarak gelişen bir tansiyon düşüklüğü varsa kan nakli yapılabilir. Bunların dışında diğer tedavi yöntemleri ise şöyle:

Doktorun vereceği günlük takviyeler mutlaka kullanılmalı,

Çok fazla kafein alımından uzak durulmalı,

Alkol tüketilmemeli,

Bol sıvı alınmalı,

Beslenme listesinde yeteri oranda tuz bulunmalı,

Aşırı karbonhidrattan sakınılmalı,



HAMİLELİKTE YÜKSEK TANSİYONUN YOL AÇTIĞI RİSKLER NELERDİR

Hamileliğin 20.ayında yüksek tansiyon problemi varsa bu durum preeklampsi olarak bilinen sağlık sorununa dönüşebilir. Hipertansiyon veya gebelik zehirlenmesi olarak bilinen organlara, hayati organların birçoğuna zarar verebilir. Eğer preeklampsiye bir de kasılmalar tarzında riskini arttıran durumlar; nöbet ve ataklar eşlik ediyorsa eklampsi olabilir. Aynı şekilde tehlikeli bir durum.



HAMİLELİKTE YÜKSEK TANSİYON NEDENLERİ NELERDİR

Genetik faktörler,

Çok fazla tuz tüketmek,

Bağışıklık sisteminin zayıf olması,

Yetersiz beslenme,

Diyabet,

Çoğul gebelik,

Annenin yaşının 20’den küçük 40’dan büyük olması,

Obezite,

Kansızlık,

Molar gebelik,

Kronik böbrek hastalığı