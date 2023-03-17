17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Profesörden korkutan açıkladı: Her yıl 10 milyon insan ölüyor

Profesörden korkutan açıkladı: Her yıl 10 milyon insan ölüyor

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, her yıl 10 milyon 400 bin insanın aşırı tuz ve hipertansiyona bağlı hayatını kaybettiğini belirterek, "Tuz sessiz ve seri katil" sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 09:12
Takip Et

Her yıl 10 milyon insan ölüyor

Profesörden korkutan açıkladı: Her yıl 10 milyon insan ölüyor
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre; Edirne'de '14-20 Mart tarihleri arasında kutlanan 'Dünya Tuza Dikkat Haftası' dolayısıyla Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şehirde faaliyet gösteren işletmelere ve sağlık personellerine yönelik program düzenlendi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen etkinlikte İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, aşırı tuz kullanımının oluşturacağı sağlık sorunları hakkında bilgi verdi.

Programda konuşmacı olarak yer alan Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, felç geçiren her 4 insandan 3'ünün aşırı tuz tüketiminden hayatını kaybettiğini ifade ederek, tuzun sessiz bir seri katil olduğunu söyledi. Üstündağ, aşırı tuz tüketiminin çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getireceğine dikkat çekti.

Her bireyin genetik ve biyolojik özelliklerinin farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Üstündağ, kalabalığa, sese tahammül edemeyen ve akşam yemeğinden sonra hemen uykusu gelenlere mutlaka kan basıncını ölçtürmeleri önerisinde bulundu.

Tuzu kısmanın pek çok ilacı kullanmaktan daha etkili bir kan basıncı düşüşü sağlayacağının altını çizen Prof. Dr. Üstündağ, grafiğe bakıldığında 50-60 yaş arası bireylerin yarısından fazlasının hipertansiyon olduğunu ve yaş ilerledikçe hastalığa yakalanma oranının daha fazla olacağına değindi. İnsanların tuzu ve hipertansiyonu tanımadığını aktaran Prof. Dr. Üstündağ, kan basıncının kontrol altına alınabildiği hasta oranının yüzde 28 olduğuna vurgu yaptı.

Programda konuşan İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük tuz tüketimi için 5 gram ve altında bir önerisi olduğunu ve bu 5 gramın tepeleme bir çay kaşığına denk geldiğini aktardı.

Toplantının ardından katılımcılara, hipertansiyon ve aşırı tuz tüketimine bağlı oluşan hastalıklara ilişkin bilgilendirici broşür dağıtıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
3
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
4
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
5
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
6
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Altın’da 22 Mart tarihine dikkat. Altını olanlar ellerini ovuşturmaya başladı bile
7
﻿Altın’da 22 Mart tarihine dikkat. Altını olanlar ellerini ovuşturmaya başladı bile
﻿Altın’da 22 Mart tarihine dikkat. Altını olanlar ellerini ovuşturmaya başladı bile
﻿Balıkotu bitkisi bronşite iyi geliyor
﻿Balıkotu bitkisi bronşite iyi geliyor
﻿Balıkotu bitkisi bronşite iyi geliyor
﻿Balıkotu bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Balıkotu bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Balıkotu bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Küresel piyasalarda pozitif seyir izleniyor
﻿Küresel piyasalarda pozitif seyir izleniyor
﻿Küresel piyasalarda pozitif seyir izleniyor
﻿Serbest piyasada döviz açılış fiyatları... Dolar ne kadar?
﻿Serbest piyasada döviz açılış fiyatları... Dolar ne kadar?
﻿Serbest piyasada döviz açılış fiyatları... Dolar ne kadar?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.