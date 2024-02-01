Hamilton Ferrari ile anlaştı. Bir neslin hayalleri gerçek oluyor

Kaynak: Sky Sports
Hamilton Ferrari ile anlaştı. Bir neslin hayalleri gerçek oluyor
Carlos Sainz ile yollarını ayırmayı planlayan Ferrari Lewis Hamilton'u transfer ediyor.

2024 sürücü kadrosunu netleştirmek isteyen Ferrari’de Charles Leclerc'le olan anlaşma resmileşmiş olsa da, Carlos Sainz'le yapılan görüşmelerde gecikmeler yaşanıyor.

Bu gecikmenin nedeninde Ferrari takım patronu Vasseur ve Ferrari Başkanı John Elkann'ın Lewis Hamilton'ı Ferrari'ye getirmek istemesi.

Geçtiğimiz sezon Mercedes ile 1+1 yıllık anlaşma imzalayan 7 kez Dünya Şampiyonu, opsiyonunu kullanmazsa 2024 sonrası için serbest kalacak.

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Ferrari yönetimi, İngiliz pilot ile anlaşma sağlamayı hedefliyor.

Görüşmeleri, doğrudan Ferrari Başkanı John Elkann’ın yapması ise bu ihtimali güçlendiriyor

İki taraf arasındaki son detaylar üzerinde çalışılırken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.

Öte yandan Mercedes bugün fabrikada gerçekleştirdiği toplantıda çalışanlarına Lewis Hamilton'un ayrılacağını bildirdi.

Formula 1 dünyası, Hamilton'ın Ferrari'ye geçişi ile ilgili heyecanla bekleyişini sürdürüyor.

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