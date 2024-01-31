Dünyaya Atatürk diye haykırdı. Dünya şampiyonu ağlayarak anlattı

Mine Akcan
Dünyaya Atatürk diye haykırdı. Dünya şampiyonu ağlayarak anlattı
Artistik Buz Pateni branşında mücadele eden Milli sporcumuz Naz Arıcı, Altın Bayanlar kategorisinde rakiplerine fark attı ve Dünya Şampiyonu oldu.

İtalya'da düzenlenen ve dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Dünya Masterlar Kış Oyunları'nda Naz Arıcı rüzgarı esti.

Artistik Buz Pateni branşında mücadele eden milli sporcumuz Naz Arıcı, Altın Bayanlar kategorisinde rakiplerine fark atarak birinci olmayı başardı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Arıcı, şimdiye kadar artistik buz pateninde Türkiye'ye kazandırılmış en büyük başarılarından birini elde etti.

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SOSYAL MEDYADAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM
Naz Arıcı, bu büyük zaferinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Arıcı yaptığı paylaşımda, ''Yine ve yeniden Dünya şampiyonu oldum… Bugün İtalya’da ülkemize bir madalya getirmenin sevinci içindeyim. Atatürk’ün Türkiye’sinde bir Türk kadınının neler başarabileceğini tüm Dünya bir kez daha gördü… Şampiyonluğumu cumhuriyetimizin 100. yılına, Mustafa Kemal’e ve umut olan tüm kadınlara armağan ediyorum…'' ifadelerini kullandı.

geta0-rwoaalwuc.jpegATATÜRK DİYE HAYKIRDI
Diğer taraftan sosyal medyasından bir de video paylaşan Dünya Şampiyonu Naz Arıcı, ''Merhabalar. Ben Naz Arıcı. Dünya Masterlar Kış oyunları Artistik buz pateni altın bayanlar birincisiyim. 100. yılımızda aldığımız bu başarıyı Atatürk'e ve Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyen Türk kadınına hediye ediyorum. Varlığınız benim için çok büyük destek. İyi ki varsınız, hepinizi çok seviyorum. Birlikte başarıyoruz!'' şeklinde konuştu.

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