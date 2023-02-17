Avcı'dan flaş Marek Hamsik açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Basel ile oynadıkları maçtan sonra Marek Hamsik'le ilgili bir soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

Avcı, Marek Hamsik'in geleceğine yönelik bir soru üzerine "Hamsik ile yarın (bugün) sohbet edeceğiz, geleceğiyle vereceği karalarıyla ilgili. Ondan her türlü faydalanmak istiyoruz. Oturup yarın konuşacağız. O da hızla çalışıyor. Dönüş açısından daha iyi olabilir." diye konuştu.

Basel maçı sonrası Avrupa'da hazırlık maçı oynayacaklarını kaydeden Avcı, "Almanya, Türklerin öok olduğu, yaşadığı yer. Geliri depremzedeler için özel maç oynayacağız. Basel'den orayı geçip, maçı oynayıp, Türkiye'ye döneceğiz." dedi.