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  • Oyuncu Hande Doğandemir, ehliyetini ikinci defa kaptırdı. İki yıl boyunca araba kullanamayacak

Oyuncu Hande Doğandemir, ehliyetini ikinci defa kaptırdı. İki yıl boyunca araba kullanamayacak

Daha önce alkollü içecek içip araba kullandığı için ehliyetine 6 ay el konulan Hande Doğandemir, aynı hatayı bir kere daha yaptı. 2 yıl boyunca araç kullanamayacak

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 11:52
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İki yıl boyunca araba kullanamayacak. Oyuncu Hande Doğandemir, ehliyetini ikinci defa kaptırdı

Oyuncu Hande Doğandemir, ehliyetini ikinci defa kaptırdı. İki yıl boyunca araba kullanamayacak
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Hande Doğandemir'in ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Daha önce de araç kullanırken alkollü yakalanan ünlü oyuncunun 6 ay süreyle ehliyetine el konulmuştu. Aynı suçu 5 yıl süreyle işlememesi gerekiyordu. Ancak ünlü oyuncu kurala uymadı.

Polis Ulus'ta yakaladı!

tv100 ün haberine göre; Hande Doğandemir'in ehliyetine bir kez daha el konuldu. Güzel oyuncu 2 yıl boyunca  araç kullanamayacak. Daha önce de alkollü yakalanan oyuncunun yasaya göre aynı suçu 5 yıl işlememesi gerekiyordu. Ancak Doğandemir, 28 Kasım'da Ulus'ta trafik çevirmesine takıldı. Alkollü olduğu tespit edilen oyuncunun ehliyetine 2 yıl boyunca el konuldu.

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