Hande Erçel tatil için bir servet ödedi. 15 arkadaşıyla Mavi Tur’a çıkmıştı 

Geçtiğimiz haziran ayında tatil sezonunu açan oyuncu Hande Erçel’in Mavi Tur için ödediği rakam dudak uçuklattı. 10 bin TL'lik siyah bikinisiyle çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Erçel, ailesi ve 15 kişilik arkadaş grubuyla tatile çıktı.

Milliyet’te yer alan habere göre; Gamze Erçel, yeğeni Mavi, meslektaşı ve yakın arkadaşı Şükran Ovalı ile İzmir Çeşme'de tatil yaptıktan sonra ailesi ve arkadaşları için tekne kiraladı.

Başta ablası Gamze Erçel ve Aralık 2019'da dünyaya gelen yeğeni Mavi olmak üzere ailesi ve arkadaşlarından oluşan 15'den fazla kişiyi tatile çıkardı. Oyuncunun, bir haftalık mavi tur için 30 metrelik lüks motoryata yaklaşık iki milyon TL ödediği ortaya çıktı.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça konuşulan Erçel; Göcek, Fethiye ve Bodrum'daki koyları gezerek, yeni sezon öncesi stres attı.

