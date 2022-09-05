Gamze Erçel'den Hande Erçel itirafı. ''Hande sayesinde ünlü oldum''

Oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, Marie Claire dergisine verdiği röportajda hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Instagram’da 4 milyon 800 bin takipçisi bulunan Gamze Erçel, "Hande'nin ünü, bir noktadan sonra beni de tanınır hale getirdi. Bu durumun bazı zorlukları var. Hande ile dilediğimiz gibi vakit geçiremiyoruz, canımızın istediği yerde kahve içemiyoruz" dedi.

'İKİ ZIT KARAKTERİZ'

Eşi hakkında da konuşan Gamze Erçel “Eşim Caner Yıldırım ile hem çok yakın arkadaşız hem de iki zıt karakteriz. Zıt kutupların birbirini çektiği gibi bu durum ilişkimizi canlı tutuyor.” dedi.



