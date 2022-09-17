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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den açıklama: Kızımız Mavi'nin tedavi sürecine başladık

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel’in 2,5 yaşındaki kızı Aylin Mavi, kanser tedavisi görmeye başladı. Gamze Erçel, basında çıkan haberlerin ardından kızının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 15:13
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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den açıklama geldi! "İki hafta önce kızımız Mavi'nin tedavisine başladık"

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den açıklama: Kızımız Mavi'nin tedavi sürecine başladık
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Ünlü oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, 2019 yılında iç mimar Caner Yıldırım ile dünya evine girmişti. Aynı yıl içinde kızı Aylin Mavi'yi kucağına alan Gamze Erçel, kızına 2019 yılında kansere yenik düşen annesi Aylin Erçel'in adını vermişti. Minik kızı Aylin Mavi’den üzücü bir geldi. 

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Arto, program sırasında oyuncu Hande Erçel'e benzerliğiyle dikkat çeken 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

Gamze Erçel, kızı Mavi’nin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte Gamze Erçel’in o açıklaması: 

"Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz...
İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten. Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya hatta aile büyüklerimize de ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz diyerek tamamlamaktı niyetimiz. Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde bu konu birilerinin Magazin malzemesi haline gelmiş oldu. Şuana kadar hemen hepsi ricamız üzerine haberi kaldırdı. Haberi hiç paylaşmayıp hassasiyet gösteren diğer Magazin sayfalarına ayrıca teşekkür ederim. Çünkü en başında dediğim gibi biz bu işi en sessiz, sakin bir şekilde atlatıp tekrar geri dönecektik. Maalesef ipin ucu kaçtı... Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkürler"

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