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Gamze Erçel kardeşi Hande Erçel'in doğum gününü bornozlu fotoğraflarıyla kutladı

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, kardeşinin doğum gününü sosyal medyada bornozlu paylaşımla birlikte kutladı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 16:34
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Hande ve Gamze Erçel kardeşlerin bornozlu fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Gamze Erçel kardeşi Hande Erçel'in doğum gününü bornozlu fotoğraflarıyla kutladı
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Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medyanın en çok takip edilen fenomenleri arasında yer alıyor. Kızı Mavi ile birlikte yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Gamze Erçel, kardeşinin doğum gününü de sosyal medya hesabından kutladı.

"İyi ki doğdun dünyanın en güzel kardeşi"

30 yaşındaki Gamze Erçel, 29 yaşına giren Hande Erçel'in doğum gününü birlikte olduğu kareleri sosyal medyada paylaşarak, "İyi ki doğdun dünyanın en güzel kardeşi" notunu düştü

Hande ve Gamze Erçel kardeşlerin birlikte  verdikleri bornozlu fotoğrafı sosyal medya da olay oldu

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