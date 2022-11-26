Hande Erçel kendisine sorulan soruya çok kızdı. Yapmayın Allah aşkına...

Hande Erçel, önceki gece Beykoz'daki bir mekanda arkadaşları ile birlikte 29’uncu yaş gününü kutladı. Kutlamaya kız arkadaşları ile birlikte gelen Erçel, çıkışta soruları yanıtladı. “Yeni yaşımı kutladım” diyen Hande Erçel, "Bu özel günümde dostlarımla yeni yaşımı kutladık. 29’uncu yaşımda sağlık, huzur, mutluluk ve bol bol proje olsun inşallah" diye konuştu.

"BU NASIL SAÇMA SORU!"

Ardından gazetecilerin "Estetikleriniz çok konuşuluyor, çok mu yaptırdınız?" sorusuna sinirlenerek "Yapmayın Allah aşkına ya! Bu nasıl saçma soru! Ne güzel sohbet ediyorduk" dedi.

Kendisine sorulan bu soru karşısında çok sinirlenen güzel oyuncu arabasına binerek uzaklaştı