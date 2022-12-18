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Hande Erçel'in yeğeni Mavi için yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı

Hande Erçel'den yürek yakan bir paylaşım geldi. Kanser tedavisi gören 3 yaşındaki yeğeni Mavi için duygusal bir kare paylaşan Erçel, yeğeninin doğum gününü kutladı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 08:38
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Hande Erçel'in kanser hastası yeğeni Mavi için yaptığı doğum günü paylaşımı herkesi duygulandırdı

Hande Erçel'in yeğeni Mavi için yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
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Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'ın dünyalar tatlısı kızları Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü haberi herkesi derinden yaralamıştı. Geçtiğimiz günlerde nazar değiyor diye Gamze Erçel'in kızının fotoğraflarını paylaşmama kararı aldığı iddia edilmişti.

Ünlü oyuncu Hande Erçel'den bu kez herkesi duygulandıran bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından yeğeni Mavi ile bir kare yayınlayan Erçel, kanser tedavisi gören yeğeninin 3. yaş gününü kutladı.

"HER ZAMAN SENİ SEVİYORUM"

Erçel yeğeni Mavi için, "Özgür kız Mavi. Senin için nerede olmamı istersen, beni nerede görmek istersen, ne zaman bana ihtiyaç duyarsan, Tam olarak baktığın yerde olacam. Her zaman seni seviyorum tetesi. Mavi 3 yaşında" notunu düştü.

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