Hande Yener Türk pop müziğinin dört yapraklı yoncasını açıkladı! Gündem yaratacak liste

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Hande Yener Türk pop müziğinin dört yapraklı yoncasını açıkladı! Gündem yaratacak liste
Ünlü şarkıcı Hande Yener, katıldığı bir YouTube programında “Pop müziğin dört yapraklı yoncası kim?” sorusuna cevap verdi.

23 yıllık kariyerinde yüzlerce şarkısı bulunan ünlü sanatçı Hande Yener, marka danışmanı ve fotoğrafçı Selim Akar’ın YouTube'ta yaptığı “Sorarsa” isimli programına konuk oldu. Yener, dobra açıklamalarda bulundu.

Akar, Yener'e, "Pop müziğin dört yapraklı yoncası kim?" sorusunu yöneltti. Cevap veren Yener, dört isimin içerisinde kendisini de saydı. Ünlü popçu, kendi isminin dışında pop müziğin dört yapraklı yoncası için Demet Akalın, Gülşen ve Hadise'nin ismini verdi.

Yener, son olarak 2023 yılında "Benden Bir Tane Daha Yok" adlı şarkısıyla müzik listelerini sallamıştı.

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DÖRT YAPRAKLI YONCA NE ANLAMA GELİR?

60’lı, 70’li ve 80’li yıllara damgasını vuran Yeşilçam, çok sayıda kadın ve erkek oyuncunun popüler olmasını sağladı. Bu filmlerde rol alan Yeşilçam’ın efsane isimlerinden; Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit, ‘Türk sinemasının dört yapraklı yoncası’ olarak anılmaya başlamış ve günümüze kadar gelmişti.

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