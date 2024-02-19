Saçları hem güçlendiren hem de doğal rengine döndüren ot ortaya çıktı. Kelliği bitiren besinler nelerdir?

Saçlarımızın sağlıklı, güçlü, canlı ve parlak görünmesini isteriz... Fakat saç dökülmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Çünkü saç dökülmesine neden olan pek çok faktör vardır.

Saç dökülmesi sizin için bir kâbus olmasın diye doğru yöntemleri ve beslenme alışkanlıklarını seçmeniz önemlidir.

Özellikle saç bakım yağlarını düzenli olarak kullanırsanız saç köklerinize vitamin sağlayabilir ve dökülme problemini çözebilirsiniz.

Saç dökülmesi yaygın bir saç problemidir. Herkes hayatının bir noktasında saç dökülmesi problemi ile uğraşır.

RAVENT OTU SAÇLARINIZI HEM KUVVETLENDİRİYOR HEM DE DOĞAL RENGİNE KAVUŞTURUYOR

Ravent A vitamini zenginidir. Bu doğal antioksidan, serbest radikallerle savaşır.

Cilt ve saç parlaklığına katkıda bulunur. Saç köklerini destekler ve saçlarınızın doğal rengine zarar vermeden geri döndürür.

Ravent kökü saçlara açık kahverengi ya da sarı bir ton kazandıran iyi bir oksalik asit kaynağıdır.

Oksalik asit sayesinde saç rengi daha uzun süre korunur ve saç derisi zarar görmez.

YUMURTA

Yumurta, protein açısından zengin bir besindir. Yumurta sarısında bulunan B12 vitamini, saç dökülmesine karşı korur.

Deriye faydalıdır ve saçların daha gür olmasını sağlar. Her sabah bir tane haşlanmış yumurta yiyerek saçlarınızı güçlendirebilirsiniz.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yeşil yapraklı sebzeler, lif bakımından bol olan besinlerdir. Saç dökülmesini önlemeye yardımcı olurlar. Ispanak ve karalahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, saç dökülmesine iyi gelen sebzeler arasındadır. Yeşil yapraklı sebzeleri sık sık tüketmek, kepek sorununu da çözer.

ISPANAK

Ispanak, C, E ve B vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum gibi besin öğeleri açısından çok zengindir. Besleyici bir sebzedir.

Ispanak, saç köklerini kuvvetlendirir ve dökülmeleri azaltır. Ispanak yiyerek, saçlarınızı halat gibi sağlam yapabilirsiniz.

YOĞURT

Yoğurt, kalsiyum ve protein açısından çok değerli bir besindir. Yoğurt, hem protein hem de B vitamini kaynağıdır.

Yoğurt, vitamin ve mineral içeriği ile saçları nemlendirir. Saçlara doğal bir parlaklık verir.

HAVUÇ

Havuç, A vitamini açısından çok zengin bir sebzedir. Havuç, saçlar için önemli olan sebum adlı maddenin üretilmesine katkıda bulunur.

Havuç, beta-karoten içeriği ile cilt dokularını iyileştirir ve güneşin zararlı ışınlarına karşı saçları korur.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, E vitamini açısından güçlü bir yağdır. Saç köklerine E vitamini sağlayarak saçların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur.

Saç dökülmesini kısa sürede önler. Yeni saç oluşumuna destek olur.

Zeytinyağı ayrıca saçlar için nemlendirici bir yağdır. Saçları kökten uca nemlendirir. Kırılma ve dökülme sorunlarını giderir.

ÇÖREK OTU YAĞI

Çörek otu yağı, çinko, demir, kalsiyum, selenyum ve magnezyum gibi mineralleri; A, C, B1 ve B6 gibi önemli vitaminleri içerir. Çörek otu yağı, saçları güçlendirmeye yardımcı olur.

Dökülmeye karşı etkili olan yağlar arasında yer alan çörek otu yağı, saç dökülmesini durdurur. Ayrıca saç diplerindeki kuruluk ve kepek gibi sorunları ortadan kaldırır.

Düzenli kullanımda saç ömrünü uzatan ve güzel bir görünüm sağlayan çörek otu yağı, ciltteki lekelerin de giderilmesine yardımcı olur.

SARIMSAK YAĞI

Sarımsak yağı, vitamin ve mineraller açısından zengin doğal yağlardan biridir.

Sarımsak yağı, saçlarda kepek oluşumunu engellemeye, saç derisindeki kuruma ve kaşıntı gibi sorunları gidermeye ve saçı gürleştirmeye faydalıdır.

Sarımsak yağı saç dökülmesine karşı korur. Yeni saç oluşumuna katkıda bulunur. Ayrıca yıpranmış saçlara da iyi gelen sarımsak yağı, saçlardaki kırılmaları önler, saçın daha hızlı ve sağlıklı uzamasını sağlar.

MENEKŞE YAĞI

Menekşe yağı, kurutulmuş menekşe yaprağı ve çiçeğinden elde edilir.

Menekşe yağı, cansız ve kırılgan saçlar için çok etkilidir. Menekşe yağı, saçları kökten uca besler.

Saçların güçlü ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

Saç derisindeki kuruluk sorununu çözer. Kepek ve dökülme sorunlarını önler.

Menekşe yağı, dökülen saçların yerine yeni saçların çıkmasına da destek olur.

Menekşe yağını, saçlarınıza masaj yaparak uygulayın.

Menekşe yağını saçınızda 25-30 dakika bekletin. Sonra durulayın. Menekşe yağını saçlarınıza haftada 1-2 kez uygulayarak dökülmeleri önleyebilirsiniz. Menekşe yağı, diğer yağlara göre daha zor bulunur. Ama saçlar için harikalar yaratır. Menekşe yağı ile saçlarınız her zaman güçlü, parlak ve canlı olabilir.