Hangi bitkiler terapi yapar

İşte kokularıyla huzur veren bitkiler…

Hangi bitkiler terapi yapar

Biberiye zihni açarken, çiçek sosyalleşme güdüsünü artırıyor, elma ve salatalık sakinleştiriyor Terapi etkisi yaratan bu bitkilerden bazıları…

Hastalıklara şifa olan bitkiler, kokularıyla da ruh halimizi etkileyerek, stresten arındırıyor. İşte o bitkiler…

SOSYAL ÇİÇEK
Çiçekli kokular sosyal girişimleri tetikliyor. Bilim adamlarına göre çiçekler doğrudan kutlamalarla alakalı bir çağrışım yapıyor. Dolayısıyla beyin otomatik olarak dışa dönük olmanız için sizi harekete geçiriyor.

BİBERİYE ZİHİN AÇIYOR
Biberiye hafızayı güçlendiriyor. Biberiyeden bir nefes içinize çektiğinizde, kan dolaşımınız harekete geçiyor ve zihniniz açılıyor. Konsantrasyonunuz yükseliyor. Bir işe başlamadan önce biberiye koklayabilirsiniz.

ELMA-SALATALIK HUZUR VERİYOR
Elma ve salatalık gibi taze kokular; sinirlerinizi yatıştırırken, dağılan dikkatinizi de toplamanızı sağlıyor. Kendinizi aşırı stresli hissettiğiniz anlarda, elma ve salatalık gibi sakinleştirici etkisi olan sebze ve meyveler kokular kurtarıcınız olacak.

TARÇIN
Koku eksperlerine göre tarçın koklamak, beyninize kısa yoldan güçlü ve kendinizi ateşli hissedebileceğiniz sinyaller yolluyor. Bu tatlı koku sayesinde moralinizi yükseltebilirsiniz.

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Son Haberler
Tarihe geçmiş isimler tuvallere yansıdı Kültür Sanat
Tarihe geçmiş isimler tuvallere yansıdı
Şeytanın bile aklına gelmez! Kiralık ilanlarında büyük sahtekarlık Güncel
Şeytanın bile aklına gelmez! Kiralık ilanlarında büyük sahtekarlık
Aksaray'da pompalı tüfekli dehşet Yaşam
Aksaray'da pompalı tüfekli dehşet
Merkez Bankası rezervleri eridi. İki ayda 96 ton altını satışı yapıldı Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri eridi. İki ayda 96 ton altını satışı yapıldı
Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar yorumu Magazin
Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar yorumu
Burundi’de ana muhalefet partisinin faaliyetleri durduruldu Güncel
Burundi’de ana muhalefet partisinin faaliyetleri durduruldu
Hatay lezzetleri İstanbul’da Kültür Sanat
Hatay lezzetleri İstanbul’da