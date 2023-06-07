Hangi bitkiler terapi yapar

Biberiye zihni açarken, çiçek sosyalleşme güdüsünü artırıyor, elma ve salatalık sakinleştiriyor Terapi etkisi yaratan bu bitkilerden bazıları…

Hastalıklara şifa olan bitkiler, kokularıyla da ruh halimizi etkileyerek, stresten arındırıyor. İşte o bitkiler…

SOSYAL ÇİÇEK

Çiçekli kokular sosyal girişimleri tetikliyor. Bilim adamlarına göre çiçekler doğrudan kutlamalarla alakalı bir çağrışım yapıyor. Dolayısıyla beyin otomatik olarak dışa dönük olmanız için sizi harekete geçiriyor.

BİBERİYE ZİHİN AÇIYOR

Biberiye hafızayı güçlendiriyor. Biberiyeden bir nefes içinize çektiğinizde, kan dolaşımınız harekete geçiyor ve zihniniz açılıyor. Konsantrasyonunuz yükseliyor. Bir işe başlamadan önce biberiye koklayabilirsiniz.

ELMA-SALATALIK HUZUR VERİYOR

Elma ve salatalık gibi taze kokular; sinirlerinizi yatıştırırken, dağılan dikkatinizi de toplamanızı sağlıyor. Kendinizi aşırı stresli hissettiğiniz anlarda, elma ve salatalık gibi sakinleştirici etkisi olan sebze ve meyveler kokular kurtarıcınız olacak.

TARÇIN

Koku eksperlerine göre tarçın koklamak, beyninize kısa yoldan güçlü ve kendinizi ateşli hissedebileceğiniz sinyaller yolluyor. Bu tatlı koku sayesinde moralinizi yükseltebilirsiniz.