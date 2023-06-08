Peygamber çiçeği neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan peygamber çiçeğinin faydaları dikkat çekti.

PEYGAMBER ÇİÇEĞİ NEDİR

Bileşikgiller familyasından; özellikle ılık bölgelerdeki tahıl tarlalarında yetişen bir bitkidir. Çiçekleri mavi veya menekşe rengindedir.

PEYGAMBER ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI

-İştah açar.

-İdrar söktürür.

-Nikris hastalığında faydalıdır.

-Böbreklerdeki kumun dökülmesine yardımcı olur.

-Bazı göz hastalıklarında kullanılır.

-Ağrı kesici ve ateş dürücü etkileri vardır.

-Vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar.

-Romatizma şikâyetlerini azaltır.

-Deri hastalıklarına faydalıdır.

-Kanı temizleyici bir özelliğe sahiptir.

-Öksürük, nefes darlığı ve bronşite iyi gelir.

-Kozmetik alanda da kullanılan bu çiçeği, banyo yaparken suya katabilirsiniz.

PEYGAMBER ÇİÇEĞİ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Peygamber çiçeği çayı bu bitkinin kurutulması ile yapılır. Taze bitki ile peygamber çiçeği çayı yapılmaz. Öncelikle bu bitki kurutulmalıdır. Peygamber çiçeği yapmak için bir bardak kaynamış sıcak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı peygamber çiçeği koyup 5 dakika beklemeniz yeterli olacaktır.

ZARARI VAR MI?

Fazla miktarda kullanıldığı zaman kalbe zarar verebilir. Hamile ve çocuklar için kullanılması tavsiye edilmemektedir.