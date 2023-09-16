Hangi göz hastalığına hangi bitki iyi geliyor? Dikkat çeken detay ortaya çıktı

İnsanların en önemli organlarından olan göze iyi gelen bitkilerin ortaya çıkması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hangi göz hastalığına hangi bitki iyi geliyor? Dikkat çeken detay ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların en önemli organlarından olan göze iyi gelen besinler merak konusu olmaya devam ediyor.

Bu süreçte insanların doğal besinlere yönelme süreci dikkat çekti.

İnsanların en önemli organlarından olan göze iyi gelen bitkilerin ortaya çıkması dikkat çekti.

İŞTE O BİTKİLER…

Lobelya veya göz otu olarak bilinen bitki gözlerin iyileştirilmesi ve parlaklaşması için yardımcı olduğu bildirildi. Özellikle göz yorgunluğu, gözün kanlanması ve tahriş gibi pek çok problemin iyileştirilmesine yardımcı olduğunun altı çizildi.

Bunun yanı sıra göze iyi gelen bitkilerden birisi de papatya olduğu vurgulandı. Papatya doğal sakinleştirici özelliği ile bilinen bir bitki olduğu biliniyor.

Yorgun gözleri dinlendiren papatya çayı gözlerdeki nemin tekrar geri kazanılmasını sağlamaktadır.

Göze iyi gelen bitkilerden bir diğeri ise rezenedir. Yorgun ve kuru gözlere rezene kompresi uygulamak gözün nemlenmesini ve daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Ayrıca göz kuruluğu için yaban mersini de kullanılabilir.

YAYGIN GÖZ HASTALIKLARI NELERDİR?

Dünyaya açılan kapımız gözlerimizde genetik nedenler, enfeksiyon gibi çevresel etkenler ya da yaşlanmaya bağlı olarak sorunlar oluşabiliyor.

Miyop, astigmat ya da hipermetrop gibi görme kusurları kolayca tedavi edilebilirken, diğer hastalıklar için göz doktorunuzun yakın takibinde olmanız şart.

Pek çoğumuz herhangi bir rahatsızlıkla karşılaşmadığımız sürece göz sağlığımızı korumak için doktora gitmiyoruz. Oysa gözlerimizde oluşabilecek pek çok hastalık, daha başlangıç aşamasında teşhis edilerek tedavi edilebiliyor.

YAYGIN GÖZ HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göz hastalıklarının erken teşhisi için;

Gözlerinizde kuruluk, kaşınma, şişme, buğulanma, kanlanma, göz ağrısı, ışık çakması, ışığa karşı hassasiyet gibi bulgular,

Ailenizde retina hastalıkları, katarakt, glokom, keratokonus gibi hastalıklar,

Gözünüze etki edecek diyabet, tansiyon gibi kronik rahatsızlıklarınız varsa,

Daha önce göz ameliyatı geçirdiyseniz,

Gözünüze çarpma, batma, yaralanma gibi travmalar aldıysanız,

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