Hanginiz Mustafa Kemal’in askerisiniz?

Cumhur İttifakı paydaşlarına soruyorum.

Sen Recep Tayyip Erdoğan; Mustafa Kemal’in askeri misin?

Siz AKP’liler Mustafa Kemal’in askerleri misiniz?

Sen Devlet Bahçeli; Mustafa Kemal’in askeri misin?

Siz MHP’liler Mustafa Kemal’in askerleri misiniz?

Sen Mustafa Destici; Mustafa Kemal’in askeri misin?

Siz BBP’liler Mustafa Kemal’in askerleri misiniz?

Sen Önder Aksakal; Mustafa Kemal’in askeri misin?

Siz DSP’liler; Mustafa Kemal’in askerleri misiniz?

Sen Sinan Oğan; Mustafa Kemal’in askeri misin?

Sen Fatih Erbakan; Mustafa Kemal’in askeri misin?

Siz Yeniden Refahlılar; Mustafa Kemal’in askerleri misiniz?

Millet İttifakı paydaşlarına gelince söylem ve davranışları ile görüyor ve biliyoruz.

Genç teğmenleri eleştirenlere Yunanlı generalin adı ile “Hepimiz Trikopis’in askerleriyiz mi diyeceklerdi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar” diye tokat gibi yanıt veren;

Sen Özgür Özel; Mustafa Kemal’in askerisin.

Siz CHP’liler Mustafa Kemal’in askerlerisiniz.

Genç teğmenleri eleştirenlere, “AK Parti her ne kadar ordu siyasallaşsın diye uğraşsa ve askeri okullarımızda toplumun tamamını derinden yaralayan manzaralar yaşanıp basına yansısa da Türk askerinin mayası sağlamdır" diye tepki gösteren;

Sen Müsavat Dervişoğlu Mustafa Kemal’in askerisin.

Siz İYİ Partililer Mustafa Kemal’in askerlerisiniz.

Mustafa Kemal’in askerleri genç teğmenlere sosyal medyadan destek vermeyen Millet ittifakı paydaşlarına gelince.

Sen Temel Karamollaoğlu; Mustafa Kemal’in askeri misin?

Siz Saadet Partililer; Mustafa Kemal’in askerleri misiniz?

Sen Ahmet Davutoğlu; Mustafa Kemal’in askeri misin?

Siz Gelecek Partililer; Mustafa Kemal’in askerleri misiniz?

Sen Ali Babacan; Mustafa Kemal’in askeri misin?

Siz DEVA’lılar; Mustafa Kemal’in askerleri misiniz?

Sen Gültekin Uysal; Mustafa Kemal’in askeri misin?

Siz DYP’liler; Mustafa Kemal’in askerleri misiniz?

“Genç teğmenlere saldıranlar, Orduyu FETÖ’cülere verdiniz, Atatürkçü subayları komplolar ile hapse attınız, devlet onur madalyası almış gazilerimizi hücre hapsinde tuttunuz, tekerlekli sandalyede oturan gazimizi intihara sürüklediniz, FETÖ’nün darbe yapacak kadar güçlenmesinin önünü açtınız.

Yaptığınız bütün Atatürk’ü silme, küçük gösterme çalışmalarına rağmen Türk gençliğinin içinden Atatürk çıkıyor.

Mustafa Kemal’in askeri muhalefet söylemi değil her onurlu Türk vatandaşının söylemidir.

Mustafa Kemal’in askeri olmayan; Yunan ordusunun, Haçlı ordusunun askeridir.

Yunan ordusu kazansaydı diyen Kadir Mısırlıoğlu zihniyetini tanıyoruz. İstiklal Harbini kazandığımız için üzülmeye devam edin” diye muhteşem görüş açıklayan;

Sen Ümit Özdağ Mustafa Kemal’in askerisin.

Siz Zafer Partililer Mustafa Kemal’in askerlerisiniz.

Dünyada ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarihinde ilk kez okullarını birincilikle bitiren;

Kara Harp Okulu'ndan Teğmen Ebru Eroğlu,

Hava Harp Okulu'ndan Teğmen İkra Kuyumcu,

Deniz Harp Okulu'ndan Teğmen Şeyda Yıldırım,

Ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin muvazzaf ve emekli şerefli mensupları;

Sizler Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleri ve gururumuzsunuz.

Hanginiz Mustafa Kemal’in askerisiniz, hanginiz Mustafa Kemal’in askeri değilsiniz?

Haydi yanıt verin.

Not: