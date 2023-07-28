İmam olduğu için devlet başkanı, Şeyh olduğu için de devlet adamı unvanları vardı ki; Menzil tarikatının şeyhi imam Abdülbaki Elhüseyni hayatını kaybetti.

İlk taziye mesajı AKP’li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Ancak hiç de beklemedik bir durum ortaya çıktı.

Bir İmam ve Şeyh öldü.

3 İmam ve 3 Şeyh doğdu.

Bu resmi (!) açıklamayı Elhüseyni’nin büyük oğlu Muhammed Saki Elhüseyni imamlığını ve şeyhliğini ilan etmesinin ardından şöyle açıkladı:

“Menzil cemaati ikiye bölündü…”

Şimdilik durum şöyle;

Bir kardeş ayrı, iki kardeş beraber.

İki oğlu da ayrı ayrı, “İmam ve Şeyh benim” açıklaması yapınca siyasi partilerin bölündüğü gibi Menzil Cemaati da ikiye bölündü, ayrıldı...

Cemaat; Toplamak, bir araya getirmek idi…

Menzil cemaati için bölünmek, ayrılmak oldu.

Şimdi soru şu:

Hangisi gerçek Menzil Cemaati?

Biliyorsunuz uyanık bazı insanlarımız yıllardır şu isim değişikliğini yapıyorlar;

Hakiki Aspava,

Öz Aspava,

Kamil Koç,

Hakiki Koç

Şimdilik birlikte olan iki kardeş ayrılırsa şu da olabilir;

Menzil,

Hakiki Menzil,

Öz Menzil…

Aslında şeyh imam Abdülbaki Elhüseyni cemaat ayinlerinde ip ya da kurdele uzatır müritleri de elden ele sımsıkı sarılırlardı.

Anlaşılan o ki merhum Elhüseyni’nin duaları cemaati birbirine sıkı sıkı bağlayamamış.

Menzilciler üzülmesin.

FETÖ’cülere, “ne istediniz de vermedik” diyen Erdoğan ihalelerde, kamuya personel alımlarında ya da finans sağlamada iki ya da üç fark etmez Menzil cemaatlerine ne isterlerse verir…

Bölünmenin bir de ticari yönü var elbette.

Oğul Muhammed Saki Elhüseyni yeni örgütlenmenin Nisan ayında şu kuruluşta devam edeceğini açıkladı:

Serhendi Vakfı

Menzil’in 28 yıldır omurgasını oluşturan ve holdingleşen şu vakıf kardeşleri Muhammed Fettah ve Muhammed Mübarek'e kaldı…

Semerkand Vakfı…

Semerkand Vakfı Menzil cemaati ile özdeşleşirken devasa bir ekonomiyi de elinde bulunduruyor.

Radyoları, televizyonları, şirketleri var.

FETÖ’cülerden boşalan devlet kadrolarına doldurulan Menzilciler var.

13 Temmuz’da vefat eden Abdülbaki Elhüseyni hayatta iken 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta Menzil cemaati şu açıklamayı yaptı:

“Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan…”

Kazan, kazan olması için elbette Erdoğan…

Boşuna mı şu zinciri yazıyorum:

Cemaat, siyaset, ticaret, menfaat…

Akıllarından zoru mu var ki; bu zinciri kıracak Bay Kemal’e oy versinler…