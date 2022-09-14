30 Ağustos'tan 15 gün sonra 30 Ağustos ulaşım ücretsiz kararı alındı

Başkanlık sistemiyle kararların hızlı alınacağını vadeden AKP sözünü tuttu! Resmi Gazete’den bugün öyle bir karar duyuruldu ki görenler şaştı kaldı.
Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 gün önce kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ulaştırma Bakanlığına bağlı banliyö seferlerinin ücretsiz düzenlenmesine karar verildi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan bu hata gündem olurken “15 gün sonra alınan bu karar” sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
İşte o karar
yenicaggazetesi.com.tr
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