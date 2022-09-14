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30 Ağustos'tan 15 gün sonra 30 Ağustos ulaşım ücretsiz kararı alındı

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı banliyö seferlerinin geçtiğimiz 30 Ağustos’ta ücretsiz düzenlenmesine karar verildi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 15:05
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 15:24
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Hani başkanlık sistemi gelince kararlar çok hızlı alınacaktı: 30 Ağustos'tan 15 gün sonra ücretsiz 30 Ağustos kararı

30 Ağustos'tan 15 gün sonra 30 Ağustos ulaşım ücretsiz kararı alındı
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Başkanlık sistemiyle kararların hızlı alınacağını vadeden AKP sözünü tuttu! Resmi Gazete’den bugün öyle bir karar duyuruldu ki görenler şaştı kaldı.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 gün önce kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ulaştırma Bakanlığına bağlı banliyö seferlerinin ücretsiz düzenlenmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan bu hata gündem olurken “15 gün sonra alınan bu karar” sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İşte o karar



yenicaggazetesi.com.tr

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Hulki
14.09.2022 15:27
30 Ağustos'un 100. yıldönümünü kutlama adına yaptıkları bu . Kutlayanlara da demedikleri kalmadı .  
 
Abbas
14.09.2022 15:11
Ya büyütmeyin Bay Kemal yapmaz diye, gelecek sene için bugünden karar almışlar, hey allahım Nasrettin Hoca bu ülkede gelmesinde hangi ülkede dünyaya geleydin, gülünecek hal bile değil  
 
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