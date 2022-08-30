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Meral Akşener 30 Ağustos törenine katıldı. Büyük zaferimiz kutlu milletimiz var olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’deki törene katıldı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 14:58
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 14:59
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İYİ Parti Lideri Meral Akşener 30 Ağustos törenine katıldı

Meral Akşener 30 Ağustos törenine katıldı. Büyük zaferimiz kutlu milletimiz var olsun
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, kuvvet komutanları ve yüksek yargı başkanları da Anıtkabir'deydi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’deki törene katıldı.

Törene katılan Akşener, "“Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'ye kavuşacağız. Büyük Zaferimiz kutlu Milletimiz var olsun” açıklamasını yaptı. 

İŞTE AKŞENER'İN AÇIKLAMASI:

 

Aziz Milletim;

26 Ağustos 1071’den 26 Ağustos 1922’ye uzanan vatan ve istiklal mücadelesinin kutlu günlerinden birine daha kavuştuk.

Yedi düvelin işgaline karşı verdiğimiz muazzam istikbal mücadelemizi, kutlu bir zaferle taçlandıran aziz ecdadımızı bir kez daha rahmetle anıyorum.

Bugün;

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün önderliğinde, Anadolu’nun her köşesini düşmandan temizleyen iradenin, bizlere yüklediği o büyük sorumluluğun daha çok farkındayız.

Aziz vatanımızı canları pahasına savunan ecdadımız bizden;

1919'un ruhunu hatırlayarak cennet vatanımızı müreffeh, Cumhuriyetimizi de kutlu değerleriyle birlikte ilelebet payidar kılmamızı bekliyor.

Bu inanç ve bu bilinçle, bir kez daha tekrar etmek isterim ki;

Görev ve sorumluluğumuzun farkındayız.

Milletimiz ve ülkemiz için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağız.

Hafızası yok edilmeye, kurumları yıpratılmaya, değerleri hiçe sayılmaya çalışılan kadim devlet geleneğimizi yeniden yaşatacağız.

Aklı, bilimi ve makulde buluşmayı esas alan siyaset anlayışımızla;

Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'ye kavuşacağız.

Büyük Zaferimiz kutlu, Milletimiz var olsun!

AKŞENER PAYLAŞIM DA YAPTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Akşener şu ifadeleri kullandı

“Hayatımızın her alanını güzelleştiren o kıymetli mirasın ve omuzlarımızdaki o büyük sorumluluğun farkındalığıyla…”

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü ve istiklal kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.

Büyük Zaferimiz kutlu olsun!

#30AgustosZaferBayrami.

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Selim
30.08.2022 15:04
Atalarının kurtuluş savaşında kuva i milliye de bulunmayan muhacirler 30 ağustos zafer bayramı kutluyamazlar.  
 
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