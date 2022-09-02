Yunanistan’ın isteğiyle silinmişti... NATO’dan yeni 30 Ağustos mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajı silen NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı.

Mesajda "Salı günü LANDCOM müttefikimiz Türkiye'yi Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle kutlamıştır. Ev sahibimiz Türkiye'ye müteşekkiriz. 30 müttefikimize ittifaka yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz" denildi.

LANDCOM'un Twitter hesabından 30 Ağustos'ta paylaşılan mesajda Türkçe olarak "Zafer Bayramınız kutlu olsun" denilmiş, ardından İngilizce olarak "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizle birlikteyiz" ifadesi yer almıştı. Söz konusu mesaj Yunanistan’ın itirazı üzerine daha sonra silinmişti.