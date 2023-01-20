Vatandaşın ilaca ulaşamama nedeni belli oldu. Filler tepişiyor olan yine garibana oluyor

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Sağlıkta çağ atladığını iddia eden AKP’nin politikaları nedeniyle vatandaş ilaca muhtaç kaldı. Euro piyasada 20,35 TL’den işlem görürken Aralık 2022’de yapılan yüzde 36, 77 TL’lik artışla ilaçta Euro sabit kurunun 10,75 TL’den uygulanacağı açıklanmıştı.

“SABİT KURLA ZARAR EDİYORUZ”

İlaç firmalarının ise bu kuru kabul etmemesi nedeniyle vatandaş ihtiyacı olan ilaca ulaşamıyor. Geçmiş istatistiklere bakıldığında devletin her sene ilaçta sabit kuru, piyasanın yaklaşık yarısında sabitlediği görülürken firmalar hammaddelere gelen zamları öne sürerek yeni sabitlemeyle zarar ettiğini ifade ediyor.

Bu gerekçeyle ilaç firmaları ilaçlarını piyasaya sürmezken vatandaşlar ise mağdur olmaya devam ediyor.

“FİRMALAR SABİT KURU KABUL ETMİYOR”

Firma yetkilileri ilaç teminiyle ilgili yapılan görüşmelerde “hammadde yokluğu” nedeniyle ilaç üretiminde sorun yaşandığını iddia ederken sabit kur ile ilgili sorulara ise cevap vermekten kaçınıyor.

Ancak ilaç firmalarının satışıyla ilgili bir yetkili Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuştu. Yetkili “İlaçların piyasada olmama sebebi, firmaların ilaçları piyasaya sunmamasından kaynaklı. Firmalar şu an hammadde maliyetlerinin artmasını öne sürerek devletin ilaçta uyguladığı sabit kuru kabul etmiyor ve ilaç satmıyor” dedi. Bir başka firmanın yetkilisi ise hammadde sorunu yanında başka sorunlarında olduğunu kabul ederken konuyla ilgili açıklama yapmaktan ise kaçındı.

GEÇMİŞ YIL VERİLERİ ŞÖYLE

2020’de serbest piyasa euro kuru 6.58 iken ilaçta euro sabit kuru 3,81 TL, 2021’de serbest piyasa 6,58 TL ilen ilaçta sabit kur 4,57 TL, 2022’de ise 15,54 TL olan serbest piyasaya karşı ilaçta sabit kur 6,29 TL; 2019’da 6,05 TL olan serbest kuru karşın ilaçta sabit kur 3.40 TL olarak uygulanmıştı.