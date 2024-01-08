Adet düzensizliği olan hanımlar dikkat

Prof. Dr. Şadıman Kıykaç Adet düzensizliği kanser habercisi mi? sorusunun yanıtlarını verdi ve kadınları uyardı...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Şadıman Kıykaç Altınbaş, adet düzensizliğinin ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini belirterek, kadınları uyardı. Altınbaş, adet düzensizliğinin rahim içi-rahim ağzı polipleri, miyomlar, adenomyozis, rahim ağzı kanseri, rahim duvarı kanseri, yumurtalık kanseri gibi kadın hastalıkları kanserleri ve hormonal düzensizliğe sebep olan sistemik hastalıkların belirtisi olabileceğini söyledi.

ADET DÜZENSİZLİĞİ KANSER BELİRTİSİ OLABİLİR

Altınbaş, adet düzensizliğinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Adet düzensizliğinin 24 günden kısa, 38 günden uzun olması, adet süresinin 4 günden az, 8 günden fazla olması, adet miktarının 5 mililitreden az, 80 mililitreden fazla olması şeklinde tanımlandığını belirten Altınbaş, stres, fazla kilo veya zayıflık gibi sebeplerden olabileceği gibi polipler, miyomlar, yumurtlama bozuklukları, rahim içi anormallikleri gibi rahatsızlıklar sebebiyle de oluşacağını vurguladı.



Altınbaş, adet düzensizliğinin önemli belirtilerinden birinin, halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, kansızlık yapacak kadar şiddetli ve uzun süreli kanamaların olması olduğunu vurguladı. Altınbaş, “Aşırı miktardaki kanamalar kansızlığa neden olmakta. Bu durum kendini halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, uyku problemleri, saç dökülmeleri, üşüme, gibi şikayetlerle belli edebilir.” dedi.

Altınbaş, sürekli ve düzensiz kanamaların varlığında mutlaka hekime başvurulması gerektiğini, rahim ağzı kanser taraması, rahim iç duvarı ve yumurtalıkların değerlendirilmesi olası bir kötü huylu tümörün önüne geçilmesi açısından son derece önemli olduğunu kaydetti. Altınbaş, özellikle menopoz sonrası kanamaların mutlaka araştırılması gereken bir grup olduğunu, zaman kaybedilmeden hekime başvurulması gerektiğini söyledi.

Altınbaş, adet düzensizliğinin çocuk sahibi olmayı da etkileyebileceğini, adet düzensizliği olması durumunda yumurtlama zamanının kestirilememesi sebebiyle de çocuk sahibi olunmasının gecikebileceğini, mümkün olmayabileceğini belirtti. Altınbaş, yumurtaların sayıca yeterli olduğu ancak yumurtlayamama olduğu durumlarda ilaç tedavisi ile bu durumdan kurtulmanın mümkün olduğunu dile getirdi.