Böbrek taşlarını düşürüyor. İşte dikkat çeken mucize ot

Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için doğal besinlere yönelen insanlar, eşek otu gibi pek çok bitkinin mucizevi etkilerini keşfettiği biliniyor.

Eşek otu, baklagiller familyasına ait, dikenli ve pembe çiçekli bir bitki olduğu bildirildi.

EŞEK OTU NEDİR?

Boş arazilerde ve kurak yerlerde kolayca yetişebildiği biliniyor. Boyu 30-60 cm arasında değiştiğinin altı çizildi.

Bitkinin en önemli kısmı ise kökü olduğu bildirildi.

Kökünde tanen, sakkaroz, zamk, uçucu ve sabit yağ, spinosin ve ononin gibi bileşiklerin bulunduğunun altı çizildi.

Bu bileşikler sayesinde eşek otu, vücut için pek çok fayda sağladığı vurgulandı.

İşte eşek otunun faydalarından bazıları:

- Terletici ve idrar söktürücü özelliği vardır. Böylece vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

- Vücuda rahatlık verir. Stresi azaltır, sinirleri yatıştırır, uyku kalitesini artırır.

- Böbrek taşlarının düşmesine katkıda bulunur. Böbrek ve mesane iltihaplarını tedavi eder.

- Boğaz ağrılarını hafifletir. Öksürüğü keser, balgamı söker.

- Adet sancılarını giderir. Adet düzensizliğini önler, kanamayı azaltır.

- Cilde yararlıdır. Sivilce, egzama, mantar gibi cilt hastalıklarına iyi gelir.

EŞEK OTU NASIL KULLANILIR?

Eşek otunu kullanmanın en yaygın yolu, kökünü kaynatıp suyunu içmek olduğu ifade edildi.

Ayrıca yaprak ve gövdesi de kaynatılarak öksürüğe karşı kullanılabileceğinin altı çizildi.

Eşek otu, pek çok sağlık sorununa çare olabilen şifalı bir bitki olduğu bildirildi.

Ancak her yabani otta olduğu gibi, eşek otunu da kullanırken dikkatli olmak gerektiği önerildi.

Aşırı tüketimi zararlı olabileceği bildirildi.

Alerjisi olanlar, hamileler, emzirenler ve kronik hastalığı olanlar, eşek otunu kullanmadan önce doktorlarına danışması önerildi.