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Baba Vanga’nın hangi kehaneti tuttu? Kör kahin Baba Vanga’nın kehanetleri çıktı mı?

Tarihte gerçekleşen pek çok olayı doğru tahmin ettiği söylenen Baba Vanga önümüzdeki yıllar içinde bazı kehanetleri olduğu söyleniyor. Ölüme neden olacak bir kehanetten bahseden Baba Vanga’nın kehanetinin tuttuğu konuşuluyor. Peki, Baba Vanga’nın hangi kehaneti tuttu? Kör kahin Baba Vanga’nın kehanetleri çıktı mı?

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 10:51
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Baba Vanga’nın hangi kehaneti tuttu? Kör kahin Baba Vanga’nın kehanetleri çıktı mı?

Baba Vanga’nın hangi kehaneti tuttu? Kör kahin Baba Vanga’nın kehanetleri çıktı mı?
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Baba Vanga’nın 2023 yılına ilişkin kehanetleri gündem olmaya devam ediyor. Son olarak ölümcül bir virüsten bahseden Baba Vanga’nın kehanetinin tuttuğu haberi geldi. Baba Vanga daha önce pek çok konuda kehanette bulunmuştu. Peki, Baba Vanga’nın hangi kehaneti tuttu? Kör kahin Baba Vanga’nın kehanetleri çıktı mı?

Dünya genelinde en çok tanına kahinler arasında yer alan ve gözlerindeki körlük nedeniyle "Kör kahin" olarak bilinen Baba Vanga'nın kehanetleri arasında yer alan "zombi virüs" kehaneti tuttu. Baba Vanga’nın bahsettiği kehanete göre, Fransız bilim insanları Rusya'nın Yakutya kentindeki Yukechi Alas'taki gölde yaklaşık 50 bin yıldan bu yana uyuyan virüsü uyandırdı.

Aix-Marseille Üniversitesi profesörü Jean-Michel Claverie öncülüğündeki bilim insanları tarafından yapılan uyarıda "zombi virüsün" hayvanlara ya da hayvanlar yoluyla insanlara bulaşmasının büyük bir felaket olacağı belirtildi.

Profesör Jean-Michel Claverie öncülüğünde yayınlanan raporda şu ana kadar zombi virüsün insanlara zararı konusunda herhangi bir bilgi olmadığını ancak virüsün tedavisine ilişkin güncel bir verinin de olmadığı ifade edildi.

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