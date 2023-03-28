Harry Potter'ın yıldızı Daniel Radcliffe baba oluyor

Harry Potter serisiyle üne kavuşan Daniel Radcliffe'den sevindiren bir haber geldi. Ünlü oyuncunun temsilcisi Radcliffe'in baba olacağını duyurdu.

2013 yılından bu yana birlikte olan Radcliffe ve Darke, "Kill Your Darlings" filminin setinde tanışmıştı. İkisi daha sonra 2016'da da “Don’t Think Twice” filminde birlikte rol almıştı.

DANIEL RADCLIFFE KİMDİR?

Daniel Radcliffe, 23 Temmuz 1989 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi.

Radcliffe, Harry Potter filmlerinde canlandırdığı baş karakter Harry Potter rolüyle tanınmaya başladı. Ünlü oyuncu 2001'den 2011'e kadar Emma Watson ve Rupert Grint ile birlikte 8 Harry Potter filminde oynayarak yıldız oldu.



