Hasadı bugün başladı tarlada kilosu 80 TL. İngilizlerin Buckingham Sarayı’nın bile sofralarını süslüyor

İHA'nın haberine göre, Bursa’dan başta Rusya ve İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilen siyah incir hasadı başladı. Türkiye’nin önemli döviz kaynaklarından olan incir bu yıl tarladan 80 liraya alıcı buldu.

İncirin fiyatı geçen yıla göre artsa da yükselen maliyetler nedeniyle alım fiyatı üreticiyi tatmin etmedi. Ayrıca diğer illere göre Bursa’da erken olgunlaşan incirler, bu yıl mevsim normalleri üzerinde seyreden yağışlardan etkilendi.

Her yıl düzenli olarak Ağustos ayının 15’inde hasada başlayan çiftçiler, bu yıl yaşanan hava şartları nedeniyle geç olgunlaşan incirin hasadına 1 hafta geç başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalarına giden üreticiler olgunlaşmaya başlayan incirleri tek tek dalından topluyor.

Daha sonra toplama merkezlerinde bir araya gelen incirler buradan boylarına göre ayrılarak Avrupa ülkelerinin yolunu tutuyor.

HASAT 2 AY SÜRECEK

Siyah incir üreticisi İbrahim Sevinç, “İncir işi ile uğraşıyoruz, ihracat yapıyoruz. Bu sene incirlerde kalite güzel, inşallah piyasalarda güzel olacak. Tek temennimiz bu. Rusya ağırlıklı olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Ürünlerimizi aracı ihracat firmalarına veriyoruz. Aracı firmalar yurt dışına temin ediyorlar" dedi.

Sevinç "Dışarıdan görüldüğü gibi değil, bakımı ve hasadı zor. Aylıklı çalışan işçilerimiz var. Hasat 50 ila 60 gün arası devam ediyor. Biz Çağlayan köyü olarak bir haftadır incir topluyoruz. Yaklaşık 2 ay sürecek. Temennimiz fiyatların güzel olması, çiftçinin yüzünün gülmesi. Geçtiğimiz yıla oranla biraz verimimiz düşse de yine de bu yıl kaliteli ürün elde ettik” şeklinde konuştu.

KİLOSU 80 TL

Bursa geneli 30 bin ton, Çağlayan Köyü’nde ise yaklaşık 6 bin ton incir üretildiğini söyleyen Çağlayan Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Müdürü Mehmetcan Karakaya, “Bu yılki incir ihracatı başlamış durumda. Bursa genelinde yaklaşık 30 bin ton incir ihracatı yapılıyor. Çağlayan Köyü’nde yılda yaklaşık 6 bin ton incir üretiliyor. Bizim incirimizi diğer ürünlerden ayıran en büyük özelliği bizim incirimizin daha erken olgunlaşması, meyve kalitemiz ve işçiliğimizin daha iyi olması" dedi.

Karakaya "İncirlerimiz Rusya ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Normalde Ağustos ayının 15’i gibi olgunlaşıyor fakat bu yıl biraz gecikmemiz oldu, 20 Ağustos’ta başlayabildik. Zaten bu yıl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat takvimini 25 - 30 Ağustos arası başlayacağını belirtti. Fiyatlarımız 80 liradan başladı. Fiyatın artması çiftçinin kazandığı anlamına gelmiyor çünkü aynı zamanda maliyetler de arttı. Ayrıca bu yıl fazla yağışlardan dolayı genel anlamda tarlalarda hastalık ve zararlar daha fazlaydı. İncir rekoltesi geçen seneye kıyasla biraz daha aşağıda kalacak gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ SULAMA"

Sulama problemi nedeniyle yeterli verim elde edemediklerini söyleyen Karakaya “Bizim incirimiz Bursa’nın siyah incisi olarak adlandırılıyor. Türkiye’de incir denilince akla Bursa, Bursa’da incir denilince akla Çağlayan Köyü geliyor. Çağlayan Köyü Türkiye’ye önemli bir miktarda döviz getiriyor. Ürünlerimiz ihracat, iç piyasa ve reçellik olmak üzere 3’e ayrılıyor. Küçük incirler reçel yapımı için ayrılıyor. Reçellik ürünü azaltıp ihracatı arttırmayı hedefliyoruz. Sulama sıkıntımız var. Sulama problemi çözülürse daha fazla ihracatlık ürün üretebiliriz” dedi.

Lezzetiyle kraliyet ailesinden teşekkür aldıklarını söyleyen Karakaya, “Geçtiğimiz yıllarda Bursa’da üretilen siyah incirimiz İngiliz kraliyet ailelerin sofralarına kadar ulaşmış. İncirimizin lezzetini tadan İngiliz kraliyet ailesi bizlere teşekkürlerini iletmişti” diye konuştu.