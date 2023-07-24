Hasadına başlandı kilosu 2 lira. Geçen sene kilosu 3 lira 50 kuruştu

İHA'nın haberine göre, Türkiye’de en fazla üretimi yapılan yerler arasında yer alan Aydın’da da üreticiler salçalık domateslerin hasadına başladı. Sabah erken saatlerde tarlanın yolunu tutan işçiler, fidanların altında güneşten korunan domatesleri tek tek toplayarak önce kovalara, ardından da kasalara koyarak satılmak üzere köyün merkezine gelen tüccarlara ulaştırıyor.

Havaların bir anda yağmurlu bir anda da kurak gitmesine rağmen iyi bir sezon geçiren domates üreticisi dekarda 10 tonun üzerinde gerçekleştirdiği salçalık domates hasadının yanı sıra aroması, lezzeti ve kırmızı rengi ile sofralık domatesleri de tüketiciye ulaştırıyor.

Domateste marka olan Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi, 20 yıldan fazladır üretimini yaptığı salçalık domates ile ekmeğini kazanmaya devam ediyor. Toprak yapısı ve farklı havası ile domates yetiştirmeye en uygun ortamın oluştuğu mahallede halkın büyük bölümünün geçimi bu ürüne bağlı.

Uçsuz bucaksız tarlaları hasat için dolduran mahalle halkına çevre ilçelerden de ekmeğini kazanmak isteyen domates toplayıcıları gelerek destek veriyor. Genellikle İstanbul pazarına gönderilen binlerce ton salçalık ve sofralık domatesler, köy meydanına gelen tüccarlar aracılığıyla hem salça fabrikalarına hem de sofralara ulaştırılıyor.

FİYATI BU SENE DAHA UCUZ

Domates üreticisi Sedat Kaplan, 20 yıldan bu yana domates ürettiğini ifade ederek, “Domatesleri toplayıp İstanbul Hali'ne gönderiyoruz. Dekar başına üretimimizin 4-5 tonu İstanbul’a geri kalanı ise salçalık olmak üzere fabrikaya gidiyor. Bazı yerlerde ise dekarda 10 tonu buluyor. Bu sene bizim burası iyi. Piyasaya bağlı olarak satış ve üretim değişebiliyor. Domates bazen iyi para ediyor. Bazen de etmiyor" dedi.

Kaplan "Salçalık domates geçen sene 3 buçuk liraydı, bu sene 2 lira. Mazot 20 liraydı şimdi 30 lira oldu. Bu iş salçaya da girdiğin zaman zor. Genelde Çiftlik Mahallemizin üretimimi domates üzerine. Bazen mısır, pamuk ekiliyor ama çoğunluk domateste. Domates bizim için önemli bir gelir kaynağı. Domates bizim sofraların vazgeçilmezi. Hem sofrada hem salçada kullanılan, yani sofralarda kullanılması şart olan bir ürün. Aromasıyla, kokusuyla, lezzetiyle en güzel domates Çiftlik köyümüzün domatesidir” dedi.

Köşk'ün Çiftlik Mahallesi hal esnafından Sadık Bulgur da Çiftlik domatesinin en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldığını belirterek, “Çiftlik domatesi bir marka diyebiliriz. Özellikle İstanbul piyasası bizim domatesimizi tercih ediyor. Çünkü domatesimiz her yönüyle harika. Kaliteden aromaya, renginden lezzetine, dayanıklılığına kadar ürünümüz bir marka” dedi.