Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı

Şerafettin Tilki, Beşiktaş başkanlığına seçilen Hasan Arat'ın transfer listesindeki isimleri yazdı.

Şerafettin Tilki KAYNAK: Haber Merkezi
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı

Beşiktaş tarihi seçimi geride bıraktı. Bir ay boyunca ilgili, ilgisiz tüm olayları görüp yaşadık.

Bize düşen, her zamanki gibi arka planda yaşananlar.

Bir anlamda kendimi arka plan uygulaması gibi görüyorum.

Hani akıllı telefon ve tabletlerde olduğu gibi. İstenilen olaylar ekranda görünür ancak, görünmeyen ne varsa arka planda depolanır. İşte tam da bu.

Adaylardan Serdal Adalı futbol ve transfer üstüne propaganda yaptı. Diğer aday Hasan Arat önce buna tepki gösterdi. Baktı ters tepti; anında ‘U’ dönüşü yaptı. İşi ileri taşıyıp; PSG, Chelsea başkanlarının dostu olduğunu ve buradan transfer yapacağını açıkladı. Hatta Doha’ya gidip, PSG sahibi ile selfi çekip paylaştı!

Aslında gitmedi. Eski çekilen foto paylaşımı yaptı!

İki adayın transfer serüveni böyle. Arat şimdilik ser verip sır vermiyor. Yarışı kaybeden Adalı’nın transfer listesinde kimler vardı ona bakalım..

Adalı yöneticiliği döneminde herkese rüya gibi gelen; Quaresma başta olmak üzere bir çok yıldızı getirmişti. Bu konuda tecrübesi var. Ya listesi. O da şöyleydi; Thomas Müller, Çağlar Söyüncü, Talisca olmazsa Toni Kroos.

İsimlere bakınca hiç birine laf edilemez cinsten. Hem Bayern Münih, hem de Real Madrid’ten aynı anda oyuncu transfer etmek dünyada yankı uyandırırdı. Bu isimlerin alt yapıları oluşturulmuş. Belki Arat, aynı yoldan devam edip transferleri gerçekleştirir. Artık orasını bilemiyoruz. Tek bildiğimiz ortaya çıkan Adalı’nın transfer listesinde yer alanların Beşiktaş’ı çok ileri taşıyabilecek kapasitede oldukları. Bu açıdan bakıldığında Adalı’yı tebrik etmek gerek. Bazen insan kaybederek kazanır. Projeleri, özellikle transferde çalıştığı isimler ufkun genişliğini ortaya koyuyor.

Şimdi Başkan Arat’tan PSG ve Chelsea’den yapacağım dediği isimler bekleniyor. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Bendeniz yine arka planda yaşananları sizlerle paylaşacağım.

Bilgi paylaşıldıkça değer kazanır.

Değerli dostlar, güzel kalpli insanlar.

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