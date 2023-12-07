İşte futbolun bilinmeyen tarihi. Sedat Kaya yazdı

''2500 yıl önce Ege kıyılarında oynanıyordu.''

KAYNAK: Haber Merkezi
İşte futbolun bilinmeyen tarihi. Sedat Kaya yazdı

Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde MÖ 3'ncü yüzyıla tarihlenmiş bir mermer vazo var.
Vazonun üzerindeki kabartmada bir sporcu eğitmeninin öğrencisine ayakta top sektirmeyi öğretmesi betimlenmiş.
2000 yıl önce Ege kıyılarında çok yaygın bir spordu topla oynama.
Episkyros (aldatıcı oyun) deniliyordu.
Maç, her biri genellikle 12 ile 14 oyuncudan oluşan iki takım arasında yapılıyordu. Kurallar ellerin kullanılmasına izin veriyordu.
İki takım arasında ve her takımın arkasında beyaz çizgilerle oluşan bir saha vardı.
Takımlar topu diğer takımın arkasındaki çizgiye geçirmeye çalışırdı.
Sparta'da her yıl düzenlenen şehir festivalinde 14 oyuncudan oluşan beş takımın katıldığı bir tür episkyros şampiyonası düzenlenirdi. Çoğunlukla erkekler tarafından oynanırdı ama kadınlar da bunu uygulardı. Bu oyunu Romalılar da Harpastuma (ele geçirmek, kapmak) adıyla sürdürdü.
MÖ 300'lerde Çin'de Cujuya denen oyun da kıl ve tüyle doldurulmuş deriden yapılan bir topla oynanıyordu. Topa el ve kollar dışındaki her yerle temas etmek olanağı vardı.
Takımlar iki bambu kamışıyla sabitlenen 40 cm yüksekliğindeki bir kaleye topu sokmaya çalışırdı.
Aynı oyunun benzeri birkaç yüzyıl sonra Japonya'da Kemari ismiyle ortaya çıktı.
Kemari'de oyuncular dairesel bir alan içerisinde topu yere düşürmemeye çalışırdı.
Orta Asya'da eski Türk toplumlarında da Tepük (tekme) isimli bir oyun oynanırdı.
Tarih boyu birçok medeniyet tarafından farklı biçimlerde oynanan futbol, günümüzdeki modern halini 1863 yılında İngiltere'de kurulan Futbol Birliğinin hazırladığı kurallarla oluşturuldu.
Futbol bugün dünyada 200'ün üzerinde ülkede en popüler spor konumunda.
Bugün dünya genelinde 300 milyondan fazla insan futbol oynamakta.
350 bine yakın futbol kulübü ve 2 milyonun üzerinde futbol takımı var. Hakem sayısı ise 1 milyona yaklaşmış durumda.
Futbol insanlığın ortak bir kültürü.
Futbol sevgisi başka bir sevgiye benzemiyor.
Bu sevgiyi en iyi ifade eden kişi Uruguaylı yazar Eduardo Galeano şöyle demişti.
“Ben basit bir iyi futbol dilencisiyim. Elimde şapkam, dünyanın dört bir yanını geziyor ve stadyumlarda yalvarıyordum. Tanrı rızası için, güzel bir maç lütfen!”

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