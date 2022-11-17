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SGK’nın kararı sonrası hastalar bu ilaca 700 TL fark ücreti ödemek zorunda

SGK’nın temmuz ayında aldığı karar nedeniyle gözyaşı üretemeyen hastalara verilen ilaçta hastalar 700 TL fark ücreti ödemek zorunda kalıyor.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 12:12
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Hastalar bu ilaca 700 TL fark ücreti ödemek zorunda. SGK kararıyla vatandaşları mağdur etti

SGK’nın kararı sonrası hastalar bu ilaca 700 TL fark ücreti ödemek zorunda
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Türkiye’de ilaç yokluğu her geçen gün artarken SGK’nın uygulamaları da hastaları mağdur ediyor. Hastalar ilaçlarını bulsa bile aradaki fark ücreti nedeniyle ilaçlarını alamıyor.

700 TL FARK ÖDEMEK ZORUNDA
Örneğin SGK’nın temmuz ayında yaptığı düzenleme göz hastalarının cebine 700 TL fark olarak yansıyor. SGK temmuz ayında göz iltihapları nedeniyle gözyaşı üretmeyen hastalara raporlu bir şekilde verilen Restasis adlı ilaçta yeni bir düzenleme yaptı.

Raf fiyatı 900 TL olan ilacın SGK şuan sadece 200 TL’sini ödüyor. Yani hastanın ihtiyacı olan göz damlasına ulaşması için cebinden 700 TL çıkmak zorunda.

SGK YERLİ FİRMANIN ÜRÜNÜNÜ BAZ ALIYOR
SGK’nın bu uygulamaya gitme nedeni ise yerli bir firma tarafından üretilen Ocurin adlı ilaç. Ocurin’in raf fiyatı 292 TL. SGK’nın bu ilacın fiyatını baz alması ise iki ilacın sadece etken maddelerinin aynı olması. İlaçların yardımcı maddeleri arasında ise bazı farklar bulunuyor. Hasta muadilini almak istediğinde ise sitem eşdeğer görmediği için hasta ilacını alamıyor.

“DOLAR KURU NEDENİYLE ZAM GELECEK”
Konuyla ilgili konuşan bir eczacı, “Hastalar ciddi mağduriyetler yaşıyor. Raporlu ilaçlarını satın almaya gelen ve durumdan haberi olmayan vatandaşlar, 700 TL fark ücretini ödeyemediği için ilacını alamadan geri dönüyor. Bu hastaların gözyaşı üretememesi nedeniyle bu ilacı kullanmaları zorunlu. Hastalar bu ilacı kullanamadığı için tek dozluk ilaçlara yöneliyor. Dolar kurundaki artış nedeniyle önümüzdeki günlerde bu ilacın fiyatı dahada artacak” dedi.

KAS HASTASINA 57 TL FARK ÜCRETİ
Kas hastalığı olan ve ölene kadar ilaç kullanmak zorunda olan bir başka hasta ise, sigortasız toplamda 400 TL ödemesi olan ilaçlara SGK raporuyla 57 TL fark ücreti ödemek zorunda kaldığını belirtti.

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Alper
17.11.2022 12:24
Yakında ilaç ücretlerinin tamamını isterlerse şaşırmayın.Ekonomi batık.her kurum zarar ediyor.bunun ceremesini milletten çıkaracaklar.Ayrica milyonlarca Suriyelinin yükü.onlara ilaç hastane bedava  
 
Yurttas
17.11.2022 12:23
Soralım AKP lilere önce sıra bitti ,sonra şehir hastaneleri var çok güzel, telefonla randevu alıyoruz der.,para odemedigini sanır izah edersin dinlemez konyu değiştirir durur .  
 
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