Türkiye’nin en kritik konumdaki arazisi İsraillilere mi satılıyor. Sadece 2 yılda 89 dönüm toprak satıldığı ortaya çıkmıştı

TOLGA ŞAHİN/YENİÇAĞ- ÖZEL HABER

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Iğdır Ovası ve çevresinin İsrailli vatandaşlara satışıyla ilgili kritik bir soru önergesi verdi.

IĞDIR OVASININ MÜLKİYETİ ENDİŞESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un cevaplandırılması için verilen soru önergesinde, Ermenistan-Nahçıvan-İran sınırında yer alan, ülkemizin en verimli ovalarından olan Iğdır Ovası’nın mülkiyeti ile ilgili ciddi endişelerin olduğu ifade edildi.

“MİLLİ GÜVENLİK SORUNU OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR”

BOP (Büyük Ortadoğu Projesi)’a dikkat çeken Karaduman, “Ülkemizin de bulunduğu coğrafyada ciddi siyasi olaylar, toplumsal kaoslar meydana gelmiş, projede Fas’tan Endonezya’ya kadar zikredilen 23 ülkenin birçoğunda iç çatışmalar, işgaller gerçekleşmiş ve bölge başını ABD’nin çektiği küresel bir koalisyonla ciddi bir krizin merkezi hâline getirilmiştir. Büyük İsrail Devleti’nin kuruluş sürecinin tamamlanması son 20 yılda yaşanan gelişmelere bakıldığında komplo teorisi olmaktan çıkmış, bir gerçeklik ve büyük bir milli güvenlik sorunu olarak karşımıza çıkmıştır” dedi.

“ÇEKİNCELER HİÇ DE YERSİZ DEĞİL”

Karaduman ayrıca, “İsrail’in Filistin toprakları üzerindeki nüfus ve nüfuz gücünün öncelikle tarım arazilerinin satın alınmasıyla başladığı ve Iğdır Ovası’nın da bu haritalarda sözde Ermeni devleti sınırları içerisinde gösterildiği göz önüne alındığında mevcut iddialar ve çekincelerin hiç de yersiz olmadığı düşünülmektedir” ifadelerini kullandı.

Karaduman’ın Bakan Kurum’a soru önergesinde yer verdiği sorular ise şu şekilde:

1. Iğdır Ovası’nın statüsü nedir? Hazine’ye mi aittir, yoksa Bakanlığı’nız veya diğer merkezi kamu idarelerine mi aittir?

2. Mevcut iddiaların gerçekliği nedir? Iğdır Ovası’nda herhangi bir satış söz konusu mudur? Eğer satış yapılıyorsa, kimlere, hangi şartlarda yapılmaktadır?

3. Son 10 yılda Iğdır Ovası ve civarında yabancıya toprak satışı yapılmış mıdır? Yapıldıysa hangi ülke vatandaşları, hangi bedellerle, ne kadarlık bir satın alma yapmıştır?

4. Harran Ovası ile ilgili olarak da benzer iddialar dile getirilmektedir. Harran Ovası’nın mülkiyetiyle ilgili son durum nedir? Ne kadar kamu, ne kadar özel tapu vardır?

5. Başta Iğdır ili ile Ege ve Trakya bölgeleri olmak üzere Ülkemizin çeşitli illerinde iddia edildiği gibi arazi alımı/satımı var mıdır? Varsa ne kadarı yerli, ne kadarı yabancıya satılmaktadır? Bu satışlar neticesinde Türk vatandaşlığı kazanan kişi sayısı kaçtır?

6. Yapılan satışlar kamudan mı, yoksa özel/tüzel kişilerden mi gerçekleşmektedir?

7. Son 20 yılda İsrail vatandaşlarının veya İsrail asıllı vatandaşların Türkiye’de elde ettiği taşınmaz sayısı, cinsi ve miktarı nedir?

8. Bu iddialarla ilgili olarak herhangi bir soruşturma ve araştırma yapılmakta mıdır? Süreç ve sonuç nedir?

SORU ÖNERGESİYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

2014’te yılında MHP Milletvekili olan Yusuf Halaçoğlu 18 Mayıs 2012'de yürürlüğe giren yüzde 10 sınırlaması öncesi ve sonrasında İsrail vatandaşlarının Türkiye'de aldıkları taşınmazları sormuştu.

Halaçoğlu’nun soru önergesine Çevre Bakanı İdris Güllüce’nin verdiği yanıtla 2012-2014 arasında 59 dönüm toprağın İsrail vatandaşlarına satıldığı ortaya çıkmıştı. Oysa Cumhuriyetin kuruluşundan 2012 yılına kadar sadece 12 dönüm toprak satışı gerçekleştirilmişti.