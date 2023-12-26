Hastanede doktordan sonra hemşireye de saldırdılar

Kaynak: DHA
Hastanede doktordan sonra hemşireye de saldırdılar
Tekirdağ’da hastanede yakını ile ilgilenilmediğini iddia eden bir kişi hemşireye saldırdı. Hastanenin acil servisinde gerçekleşen olay sonrası saldırgan gözaltına alındı.

Hüseyin A., kanser hastası babası Kemal A.'yı eşi ile acil servise götürdü. Kemal A.'nın serviste tedavisi yapılırken, Hüseyin A.'nın eşi hasta ile yeterince ilgilenilmediğini iddia edip, sağlık çalışanlarını cep telefonu ile çekmeye başladı. Bu sırada sağlık çalışanları, görüntü çekilmemesini isteyip, kadını dışarıya çıkardı. İddiaya göre, eşinin çıkarılmasına sinirlenen Hüseyin A., tartıştığı hemşire Emrah T.'ye yumruk attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araya giren polis ve güvenlik Hüseyin A.'yı güçlükle sakinleştirdi.

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KAYMAKAMLIKTAN İNCELEME

Emrah T.'nin şikayeti sonrası Hüseyin A., gözaltına alındı. Savcılık ifadesinde; babası ile ilgilenilmediğini, görüntü alan eşinin dışarı çıkarıldığını, bunun üzerine dayanamayıp, yumruk attığını belirten Hüseyin A., işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Çerkezköy Kaymakamlığı ise olaydan 6 gün sonra görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından inceleme başlattı.

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