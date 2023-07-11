Hastanelerde Doktor yok, hekimler yurtdışına gidiyor

Çalışma koşullarının zorluğu, ülkedeki ekonomik durum ve sağlıkta şiddet nedeniyle hekimler hastanelerden ayrılıyor. Yurttaşlar randevu alamazken ameliyatlar ise yaşanan bu durum sebebiyle erteleniyor.

Hastanelerde Doktor yok, hekimler yurtdışına gidiyor

Cumhuriyet'in haberine göre; Doktorların yurtdışına göçü artarak sürüyor. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açıkladığı verilere göre doktorların yurtdışında çalışabilmeleri için almaları gereken “iyi hal belgesi” başvurusunda artış gözlemleniyor. Bunun sonucu olarak hastanelerdeki doktor eksikliği de kendini gösteriyor. Birçok hastanede doktorların yurtdışına gitmesiyle bölüm kadrolarında eksiklik yaşandığı belirtiliyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Esin Tuncay, birçok hastanede uzman doktor açığı söz konusu olduğunu belirtti.

DOKTOR EKSİKLİĞİ VAR

Tuncay, “Estetik plastik cerrahi ve dermatoloji bölümlerinde anestezi uzmanı sıkıntısı olan hastaneler var. Öte yandan onkoloji, romatoloji ve hematoloji bölümlerinde de uzman sıkıntısı çok belirgin. Bunun nedeni ise bu dallarda az insan yetişiyor olması” diye konuştu. Tuncay, kadrolardaki eksikliklerin nedeninin doktorların yurtdışına gitmesinin yanı sıra maddi beklentilerine ulaşamamaları, çalışma koşullarının zor olması ve sağlıkta şiddet sorunu nedeniyle devlet hastanelerinden ayrılmaları olduğunu belirtti.

Kadro eksikliğinin hastaların tedavisini de aksattığının altını çizen Esin Tuncay, “Uzman sayısı azaldıkça uzman başına düşen hasta sayısı da aynı şekilde artıyor. Bu nedenle hastalar nitelikli tıp hizmetine ulaşmakta sorun yaşıyor hem de randevular gecikiyor. Doktor bulamadıkları için muayeneler ve ameliyatlar çok ileri tarihlere erteleniyor. Doktor kısa sürede fazla hastaya bakmak zorunda kaldığı için hekimlik hizmetlerinin kalitesinde düşüş yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Esin Tuncay, doktorların hastanelerden ayrılmasıyla eksik kalan kadroların asistan doktorlarla kapatılmaya çalışıldığını belirtti. Tuncay, “Eğitim planlamadan, eğitici sayısı ve ihtiyaç gözetilmeden çok sayıda asistan atamaları yapılıyor. Boş kadroların yeri doldurulmaya çalışılıyor fakat onlar daha eğitim alma sürecindeler. Bir uzmanla asistan aynı konumda olamaz” diye konuştu.

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