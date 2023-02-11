﻿Onarım çalışmalarında sona gelindi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde aldığı ağır hasar sonrasında kullanılamaz hale gelen ve tüm uçuşların durdurulduğu Hatay Havalimanı pistindeki tahribat, bölgeye hızla intikal eden İGA ekiplerinin zamanla da yarışarak 72 saat gibi kısa sürede yaptıkları aralıksız onarım çalışmaları sonucunda giderilmek üzere.

ÇALIŞMADA SONA YAKLAŞILDI

Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların Hatay ve çevre illerdeki depremzedelere hızla ve etkin şekilde ulaştırılmasında hayati rol üstlenmesi beklenen Hatay Havalimanı’nın, İGA ekiplerinin gerçekleştirdikleri başarılı operasyon sonucunda bölge için adeta bir yaşam koridoruna dönüşmesi umuluyor.

Geçen her dakikanın kritik önem teşkil ettiği bu süreçte, üç günde bitirilecek çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Hatay Havalimanı pistinin öncelikli olan 2 kilometrelik bölümündeki çalışmaların yarın itibarıyla tamamlanarak operasyona hazır hale getirilmesi ve pistin uçuşlara açılarak afet bölgelerine çok daha hızlı ve nitelikli bir ulaşım ağı sağlaması hedefleniyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve tüm bölgeyi sarsan depremler sonucunda 3 kilometrelik pistin 35 ayrı noktasında oluşan parçalanmalar ve yarıklar sebebiyle Hatay Havalimanı ulaşıma kapatılmıştı. (AA)