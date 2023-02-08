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  • Karaismailoğlu: Hatay Havalimanı'nı biz onarıyoruz. 'Bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız

Karaismailoğlu: Hatay Havalimanı'nı biz onarıyoruz. 'Bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız

Kılıçdaroğlu'nın “Hatay Havalimanı’nı onarıyoruz gelin tutuklayın” ifadelerine Bakan Karaismailoğlu yanıt verdi. Karaismailoğlu "'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız" dedi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 17:39
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Karaismailoğlu: Bilgisiz Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız

Karaismailoğlu: Hatay Havalimanı'nı biz onarıyoruz. 'Bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Hatay Havalimanı'nı pistini kırmış, uçuşların gerçekleşebilmesi için Ankara'dan hareket eden ekipler Hatay Havalimanı'na ulaşarak onarıma başlamıştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye ekiplerinin Hatay Havalimanı’nın pistinin onarımı için çalışmaya başladığını sosyal medya hesabından duyurmuş, havalimanının kısa sürede yeniden uçuşlara açılacağını söylemişti.

"GELSİNLER TUTUKLASINLAR"
Yavaş, Hatay Havalimanı için "Yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor." ifadelerini kullanmıştı. 
CHP lideri Kılıçdaroğlu ise yapılan bu paylaşımı alıntılayıp "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar" demişti.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: 'BİLGİSİZ' KILIÇDAROĞLU'NU KALE ALMAYINIZ

Twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, Hatay Havalimanı'nda onarım çalışmaların devam ettiğini, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçların moloz toplamak için bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

Hatay Havalimanındaki çalışmalara ilişkin iddialara yanıt veren Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan 'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız.

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METE KÜÇÜKETEM
8.02.2023 18:07
Halk artık kimi kaale alacağını öğrenmiştir inşallah.  
 
Haluk
8.02.2023 18:01
Seçimde sizlere sepet havası çalacağız  
 
Doğrucu Davut
8.02.2023 17:58
Adıyaman dan sepetlendiğiniz gibi seçimde de sepetleneceksiniz.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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