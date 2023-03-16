16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay İl Sağlık Müdürü milletvekilliği için istifa etti. Hatay’da depremde eski devlet hastanesi yıkılıp 72 kişiye mezar

Hatay İl Sağlık Müdürü milletvekilliği için istifa etti. Hatay’da depremde eski devlet hastanesi yıkılıp 72 kişiye mezar olmuştu

Hatay’daki depremde Eğitim Araştırma ve Defne hastanelerinde yoğun bakımda 100’ü aşkın can kaybı olurken, Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için istifa etti.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 16:09
Takip Et

Hatay İl Sağlık Müdürü milletvekili olmak için istifa etti

Hatay İl Sağlık Müdürü milletvekilliği için istifa etti. Hatay’da depremde eski devlet hastanesi yıkılıp 72 kişiye mezar olmuştu
+
Aa
-

Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için istifa etti.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen illerin başında gelen Hatay'da İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini duyurdu. 

İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Hambolat, "AK Parti milletvekilliği Aday Adaylığına başvurmak için ayrıldım" ifadelerini kullandı.

"GÖREVİMDEN AK PARTİ MİLLETVEKİLLİĞİ ADAY ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İÇİN AYRILDIM"

Hambolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Dostlarım.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü görevimden AK Parti Milletvekilliği Aday Adaylığına başvurmak için ayrıldım. 

Rabbim hepimizin yolunu, bahtını açık eylesin. 

Dualarınıza ve göreve talibiz. 

Biz büyük bir aileyiz..."

MUSTAFA HAMBOLAT KİMDİR?

1976 yılında Reyhanlı ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Reyhanlı'da tamamladı. Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2002 yılında mezun oldu, Evli 4 çocuk babası.

2002-2004 Yozgat Şefaatli Devlet Hastanesinde, 
2004-2006 Reyhanlı Devlet Hastanesinde,
2006-2010 Reyhanlı Sağlık Grup Başkanlığında,
2010-2015 Reyhanlı Aile Hekimliği, 
2015-2017 Reyhanlı Devlet Hastanesinde Başhekim Yardımcılığı,
2017 yılı Sağlık Bakanlığı saha gözlemcisi, 
2018 yılında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı görevlerinde bulundu.
2019 Ağustos ayı itibari ile Hatay İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmaktadır. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Selçuk Çebi istifa etti
3
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
4
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
5
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
6
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
7
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.