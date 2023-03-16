Hatay İl Sağlık Müdürü milletvekilliği için istifa etti. Hatay’da depremde eski devlet hastanesi yıkılıp 72 kişiye mezar olmuştu

Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için istifa etti.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen illerin başında gelen Hatay'da İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Hambolat, "AK Parti milletvekilliği Aday Adaylığına başvurmak için ayrıldım" ifadelerini kullandı.

"GÖREVİMDEN AK PARTİ MİLLETVEKİLLİĞİ ADAY ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İÇİN AYRILDIM"

Hambolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Dostlarım.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü görevimden AK Parti Milletvekilliği Aday Adaylığına başvurmak için ayrıldım.

Rabbim hepimizin yolunu, bahtını açık eylesin.

Dualarınıza ve göreve talibiz.

Biz büyük bir aileyiz..."

MUSTAFA HAMBOLAT KİMDİR?

1976 yılında Reyhanlı ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Reyhanlı'da tamamladı. Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2002 yılında mezun oldu, Evli 4 çocuk babası.

2002-2004 Yozgat Şefaatli Devlet Hastanesinde,

2004-2006 Reyhanlı Devlet Hastanesinde,

2006-2010 Reyhanlı Sağlık Grup Başkanlığında,

2010-2015 Reyhanlı Aile Hekimliği,

2015-2017 Reyhanlı Devlet Hastanesinde Başhekim Yardımcılığı,

2017 yılı Sağlık Bakanlığı saha gözlemcisi,

2018 yılında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2019 Ağustos ayı itibari ile Hatay İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmaktadır.