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Depremin yıktığı Hatay'da Vali milletvekilliği için istifa etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 11:48
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Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti

Depremin yıktığı Hatay'da Vali milletvekilliği için istifa etti
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Depremin yıktığı Hatay'ın Valisi Rahmi Doğan, Sivas milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Doğan, "Beş yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde, memleketim Sivas’tan ‘aday adayı’ olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hatay’da görev yaptığım süre içerisinde Hatay’a ve Hataylılara hizmet etmek için canla başla çalıştım. Elimden geldiği, gücümün yettiği kadarı ile memleketimiz için güzel işler yapmaya gayret ettim. Hataylı hemşehrilerim bu sürecin en büyük şahididir.
Görev yaptığım süre içerisinde; sel baskınları, orman yangınları, pandemi, İdlib’deki çatışmalar gibi birçok zorlu olaya şahitlik ettim ve bu süreçleri layıkıyla yürüttüm. Son olarak yaşadığımız deprem felaketi yüreğimde tarifi imkansız derin yaralar açtı. Ben de sizler gibi, eşimle beraber yaşadım bu felaketi. Dostlarımı, çalışma arkadaşlarımı ve bunca zaman hizmet ettiğim değerli hemşehrilerimi kaybettim. Bu hüzün ve derin kederi ömrüm boyunca unutamayacağım.
Rabbimden vefat eden vatandaşlarıma rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.
Değerli hemşehrilerim;
Bugün itibari ile Hatay’dan ayrılıyorum. Ancak kalbim ve gönlüm hep sizinle olacak. Nasip olur da milletvekili olursam, Hatay’ın “Onikinci Milletvekili” hissiyatıyla Hatay için de çalışacağımdan, Hatay’ın yeniden inşasında üzerime düşeni yapacağımdan asla şüpheniz olmasın.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah’a emanet ediyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum."

 

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