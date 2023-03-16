Depremzede: Bizi burada öldürdüler. Bana kızımın hesabını versin. Öyle el kol sallamakla şunu yapacağım demekle olmaz

11 ili vuran depremlerde 45 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, binlerce de yaralı var.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Hatay'da deprem felaketini yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Özdağ’ın yolunu çeviren bir depremzedenin sözleri yürekleri burktu.

Depremzedenin “Bizi burada öldürdüler. Gerçeği görmek istiyorsanız devlet hastanesi morguna gidin. Şimdi bana kızımın hesabını versin. Öyle el kol sallamakla şunu yapacağım demekle olmaz” ifadeleri gündem oldu.

O vatandaşın sözleri:

Gerçeği görmek istiyorsanız, devlet hastanesinin morguna gidin. Ben gittim 11 yaşında kızımı kendi elimle aldım. Cesetleri yere atmışlar. Sahipsizler, isimleri yok. Bura da bizi öldürdüler. Morgun ne olduğunu, cesetleri nasıl ezdiklerini, nasıl sahipsiz bıraktıklarını gitsinler görsünler.

Vicdanları sızlıyorsa hepsi buraya gelsin. Benim kızımın hesabını versinler. O cesetleri üst üste koymanın hesabını versinler bana. Öyle orada oturmakla, el kol sallamakla, yok ben yapacağım, şunu yapacağım demekle olmaz.

Üç ay sonra ne olacak! Para mı yağacak? Ben sana nasıl vereyim? Benim dükkanım gitti. Ben nasıl ödeyeceğim? Biz mal mülkte istemiyoruz. Gelin çocuklarımızı kurtarın. Üç yeğenim var, dört gündür enkazda yatıyor. AFAD girmem diyor. Böyle bir şey var mı ya! İnsanlık bu mu yani. Yemin ediyorum ayıp!