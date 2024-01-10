Hatay ve Gaziantep hem acıları hem puanları paylaştı. Volkan Aliakar yazdı

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Hatay ve Gaziantep hem acıları hem puanları paylaştı. Volkan Aliakar yazdı
Deprem acısı yaşayan iki şehrimizin takımı Hatay ve Gaziantep'in dostluk içinde başlayıp dostluk içinde tamamlanan karşılaşmasını Volkan Aliakar yazdı.

6 Şubat depreminde acı dolu günleri birlikte yaşayan Hatay ve Gaziantep illerimizin futbol takımları yeşil sahada buluştu.
Dostluk ön plandaydı.
Karşılaşma öncesi iki kulübün sosyal medya hesaplarından aynı görselle yapılan "Acımız ortak. #unutmayacağız" paylaşımı hepimize o büyük yıkımı tekrar hatırlattı.
Depremde hayatını kaybeden Hayatspor futbolcusu Christian Atsu'nun da doğum gününde oynandı maç.
Bu da ayrı bir anlam kattı bu özel buluşmaya.
Mersin Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maçın 31. dakikasında tribünlerden, "Sesimi Duyan Var Mı?, Hatay bizimdir bizim kalacak" tezahüratları yükseldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı dostluk havasında geçti. Ev sahibi konumundaki Hatayspor yüzde 72'lik topa sahip olma oranı yakalasa da net fırsat üretemedi. Kontratak futbolunu tercih eden Gaziantep de tehlikeli olamadı.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Aburjania ve Kerim kenara geldi, yerlerine Dadashov ve Ghoulam girdi.
Maçta bizi heyecanlandıran ilk pozisyon 50. dakikada geldi. Görkem vurdu, kaleci Nita aynı güzellikle çıkardı.
59'da Gaziantep'in Nkoulou ile bulduğu gol ofsayt engeline takıldı.
68'de bu kez Hatayspor golü buldu. Dadashov'un hamlesinde Ertuğrul'a çarpan top ağlara gitti. Ancak pozisyonun içinde bulunan Dadashov ofsaytta olduğu için yine gol iptal edildi.
Rahatsızlığından dolayı bir süredir hastanede tedavi altında bulunan Sumudica takımının başında sahaya çıkamadı. Gaziantep'in yedek kulübesinde kontrol yardımcı antrenör Petre'deydi. İlk hamlesini 80. dakikada Draguş-Riascos değişikliğiyle yaptı.
Kalan bölümdeki ataklar golle sonuçlanmayınca dostluk gösterileriyle başlayan mücadele dostça berabere tamamlandı.
Hatayspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Bu periyotta sadece 3 puan çıkardılar. Sıkıntılı günler geçiren Volkan Demirel ve ekibi 20 puana ulaştı.
Son 4 haftadan 3 beraberlik, 1 galibiyet çıkaran Gaziantepspor da 21 puana yükseldi.

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