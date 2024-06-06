Hatay’da 3 mahalle rezerv alan ilan edildi. Polis gariban vatandaşları zorla evinden çıkardı

Hatay Antakya’nın Aksaray, Saraykent, Akasya mahallelerinde vatandaşlar rezerv alana karşı eylem gerçekleştirdi. Ufuk Petrol önünde toplanan depremzedelere, çok sayıda çevik kuvvet polisi müdahale ederken eylemde 4 vatandaş gözaltına alındı.

Eyleme katılan bir kadın vatandaş, rezerv alan kararına tepki göstererek "10 bin TL ev verecekler bana... Zorbalık, bunu kabul etmiyoruz. Hodri meydan gelsinler, evimizi vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eylem esnasında, 'Rezerve hayır', 'Evimizi bırakmayız' sloganlarını atan vatandaşlar, polislerin sert müdahalesine, "Biz polislere bir şey yapmadık, bize neden böyle davranıyorlar" ifadeleriyle tepki gösterdi. Diğer yandan, polis çekim yapmak isteyen basın mensuplarına da müdahalede bulundu.

POLİS BİR DEPREMZEDEYE YUMRUK ATTI

Hataylı vatandaşların, mahallelerinde rezerv alan ilan edilmesine karşı düzenledikleri eylemde, bir polis memuru depremzedeye yumruk attı. Depremzedeye polis ekiplerinin müdahalesi sırasında, bir polis memurunun birden fazla kez depremzedenin karnına yumruk atması kameralara saniye saniye yansıdı.

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ REZERV ALAN İDDİASINI REDDETTİ

Vatandaşların gerçekleştirdiği eylem üzerine alana gelip açıklama yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İsmail Ceylan, söz konusu alanda rezerv alan uygulamasının olmadığını ileri sürdü. Antakya'da Aksaray, Saraykent ve Akasya Mahallesi'ne ilişkin "21-22. bölge için bir uygulamamız yok. İnsanların evlere ihtiyacı var. Devlet halkıyla pazarlık yapmaz, halk devletle pazarlık yapmaz, devlet himaye eder" ifadelerini kaydetti.

Vatandaşlar ise, İsmail Ceylan'ın "rezerv alan değil" dediği bölgede bazı evlere tebligat geldiğini, evine işlem yapmak isteyenler ise evleri rezerv alanda görüldüğü için ruhsat alamadığını ifade ederek Ceylan’ın sözlerine karşı çıktı.

Ceylan’ın açıklamasının ardından, vatandaşlar rezerv istemediklerine dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne verilmek üzere dilekçe yazdı.

CHP MİLLETVEKİLLERİ DESTEK VERMİŞTİ

Hataylı depremzedeler, geçtiğimiz günlerde de, durumu protesto etmek amacıyla bir araya gelmişlerdi. CHP Hatay milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara ve Mehmet Güzelmansur da, vatandaşlara destek vermişti.

Evlerinin sağlam olduğunu ve evlerinden ayrılmayacaklarını belirten depremzedeler, yolu trafiğe kapatarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İsmail Ceylan’ın gelmesini istemişti. Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İsmail Ceylan ise “Ben bu bölümün rezerve olduğunu bilmiyordum, haberim yok. Ben şimdi bakanlıkla irtibata geçeceğim, sorunu çözeceğiz” açıklamasında bulunmuştu.