Depremzedelere polis müdahalesi. ‘O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?’

“O ZAMAN NİYE GELMEDİNİZ BİZİ KURTARMAYA?”

Polislerin yaptığı müdahaleye tepki gösteren Olukpınar, depremde altı tane yavrularını kaybettiğini belirterek, “O zaman niye gelmediniz bizi kurtarmaya? Şimdi neden bize saldırıyorsunuz? Biz o çocukları nasıl büyüttük? O enkazlardan yavrularımızı nasıl çıkarttık? Niye bunları duymadınız, şimdi bizi engelliyorsunuz” diye konuştu.

Depremden bu yana birileri kendilerini duysun, kaybettiklerinin hakkını savunmak için hukuk mücadelesi verdiklerini ifade eden Olukpınar, “Biz bu Türkiye'nin vatandaşı değil miyiz, bize yapılan haksızlık değil mi?" diye konuştu.