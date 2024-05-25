Depremzedelere polis müdahalesi. ‘O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?’

Depremzedelere polis müdahalesi. ‘O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?’
Kaynak: ANKA

Hatay’daki depremlerden yakınlarını kaybeden depremzedelerin Ankara Konur Sokak'taki İnsan Hakları Anıtı önünde düzenlediği "Adalet Nöbeti"ne polis müdahale etti. Adalet talep eden bir depremzede, "Altı tane yavrumuzu kaybettik. O zaman niye gelmediniz bizi kurtarmaya?” diyerek polislere tepki gösterdi.

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Depremzedelere polis müdahalesi. ‘O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?’ 1

Hatay Antakya’daki Fuat Koku Sitesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 65 kişiye mezar oldu. Sitede yaşayan yakınlarından annesini, kız kardeşini, abisini ve yeğenini kaybeden Döne Kaya, adil yargılama ve adalet talebiyle "Adalet Nöbeti" düzenliyor. Adalet nöbetini Sıhhiye’de bulunan Ankara Adliyesi’nde başlatan Kaya, eyleminin dördüncü haftasında.

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Depremzedelere polis müdahalesi. ‘O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?’ 2

Kaya’ya aynı sitede yaşayan ve depremde 9 yaşındaki oğlunu kaybeden anne Sema Olukpınar’da katıldı. Polis, Kaya ve Olukpınar'ı Anıt önünden kaldırmaya çalışıp müdahalede bulundu.

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Depremzedelere polis müdahalesi. ‘O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?’ 3

Anıtın önüne oturmak isteyen Olukpınar ve Kaya'ya polis engel olmaya çalıştığı esnada yaşanan arbede de yere düşen ve depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarından olan bir kişiye, polis, "Taşkınlık yapmayacaksın. Bizi engelleme, polisi engelleme" diyerek uyarıda bulundu.

Daha sonra çıkan tartışmada, polis, anne Olukpınar'ın elindeki fotoğrafı aldı.Arbede esnasında basının görüntü alması polis tarafından engellenmeye çalışıldı.

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Depremzedelere polis müdahalesi. ‘O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?’ 4

Pankart taşıdıklarını gerekçe gösteren polise oğlunun olduğu fotoğrafı gösteren Olukpınar, "Oğlumu kaybettim ben, ne pankartı? Sesim duyulsun istiyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

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Depremzedelere polis müdahalesi. ‘O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?’ 5

“O ZAMAN NİYE GELMEDİNİZ BİZİ KURTARMAYA?”

Polislerin yaptığı müdahaleye tepki gösteren Olukpınar, depremde altı tane yavrularını kaybettiğini belirterek, “O zaman niye gelmediniz bizi kurtarmaya? Şimdi neden bize saldırıyorsunuz? Biz o çocukları nasıl büyüttük? O enkazlardan yavrularımızı nasıl çıkarttık? Niye bunları duymadınız, şimdi bizi engelliyorsunuz” diye konuştu.

Depremden bu yana birileri kendilerini duysun, kaybettiklerinin hakkını savunmak için hukuk mücadelesi verdiklerini ifade eden Olukpınar, “Biz bu Türkiye'nin vatandaşı değil miyiz, bize yapılan haksızlık değil mi?" diye konuştu.

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Depremzedelere polis müdahalesi. ‘O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?’ 6

Polisin "dağıtın" emriyle Kaya ve Olukpınar'ı yerinden kaldırmasına tepki gösteren depremzede yakınını polis uzaklaştırırken, uzaklaştırılan kişinin önüne kalkanlarla set kurularak, basın mensuplarının görüntü almasına da izin vermedi.

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Depremzedelere polis müdahalesi. ‘O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?’ 7

"AFET DEĞİL KATLİAM! ADALET İSTİYORUZ"

Anıt önünde oturmaya devam eden Kaya ve Olukpınar, "Afet değil, katliam. Adalet istiyoruz" yazılı pankart açtı.

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Depremzedelere polis müdahalesi. ‘O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?’ 8

Olukpınar, hiç kimsenin kurtarmaya gelmediğini belirterek, anne olarak sokaklarda hukuk mücadelesi verdiğini vurguladı.

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Depremzedelere polis müdahalesi. ‘O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?’ 9

Olukpunar devamında, “Bu mudur Türkiye Devleti'nin adaleti, bu mudur? Ben neden sokaklarda hukuk mücadelesi veriyorum, biri bana açıklasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı değil miyiz? Biz ne yapıyoruz?" dedi.

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