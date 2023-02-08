8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

80 yaşındaki yaşlı adam enkazdan sağ çıktı

Kahramanmaraş depreminin etkilediği Hatay’da enkaz altında kalan 80 yaşındaki Abdurrahman Beyaz, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 12:52
Takip Et

Hatay'da 80 yaşındaki yaşlı adam enkazdan sağ çıkarıldı

80 yaşındaki yaşlı adam enkazdan sağ çıktı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş depreminin yıkıma neden olduğu Hatay’da Sanayi Mahallesi 600 Evler Sitesi enkazında kalan 80 yaşındaki Abdurrahman Beyaz, Erzurum AFAD ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu kurtarıldı.

Hatay'da depremde yıkılan Sanayi Mahallesi 600 Evler Sitesi'nden 50 saat sonra canlı bir kişi daha çıkartıldı.

80 yaşındaki Abdurrahman Beyaz, Erzurum AFAD ekiplerinin saatler süren çalışması sonucunda enkazdan sağ olarak çıkartıldı. 
Ekipler titiz çalışma sonucunda Abdurrahman amcaya ulaştı. Enkaz altından çıkarılan Abdurrahman Beyaz, sedyeye alınarak ambulansa bindirildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
1
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
2
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
3
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
4
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
5
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
6
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
7
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Muslera durumunu Okan Buruk'la görüştü
﻿Muslera durumunu Okan Buruk'la görüştü
﻿Muslera durumunu Okan Buruk'la görüştü
﻿51 saat sonra sağ çıkarıldı
﻿51 saat sonra sağ çıkarıldı
﻿51 saat sonra sağ çıkarıldı
﻿Gölcük'te enkazdan çıkmıştı: Kerem Aktürkoğlu Hatay'a yardıma koştu
﻿Gölcük'te enkazdan çıkmıştı: Kerem Aktürkoğlu Hatay'a yardıma koştu
﻿Gölcük'te enkazdan çıkmıştı: Kerem Aktürkoğlu Hatay'a yardıma koştu
﻿Hatay'a gidiyorlar. Çarşı 120 kişiyle yola çıktı
﻿Hatay'a gidiyorlar. Çarşı 120 kişiyle yola çıktı
﻿Hatay'a gidiyorlar. Çarşı 120 kişiyle yola çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.