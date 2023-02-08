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Mansur Yavaş Hatay'da kırılan pist için onarıma başlandığını duyurdu

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kahramanmaraş depreminde hasar gören Hatay Havalimanı'nın onarımına başlandığını açıkladı. 

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 12:42
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Pisti kırılan Hatay Havalimanı onarılmaya başlandı: Mansur Yavaş açıkladı

Mansur Yavaş Hatay'da kırılan pist için onarıma başlandığını duyurdu
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğündeki deprem Hatay Havalimanı'nı pistini kırdı.

Uçuşların yapılabilmesi için Ankara'dan hareket eden ekipler Hatay Havalimanı'na ulaşarak onarıma başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye ekiplerinin Hatay Havalimanı’nın pistinin onarımı için çalışmaya başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. 

Depremde pisti kırılan havalimanındaki hafriyat atıklarının temizlenmeye başlandığını belirten Yavaş, havalimanının kısa sürede yeniden uçuşlara açılacağını söyledi.

Yavaş, Hatay Havalimanı için "Yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor." ifadelerini kullandı. 

"YENİDEN UÇUŞLARA AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Yavaş'ın paylaşımı şöyle: 

"Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık.

Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor."

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Murat Çelik
8.02.2023 13:21
Medyada İga yapıyor diye haberler vardı.  
 
Doğruya doğru
8.02.2023 13:05
Helal olsun sana Mansur Başkan.  
 
Cesur
8.02.2023 12:58
Işte " DEVLET ADAMI "  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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