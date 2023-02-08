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  • 'Pikap ve küçük kamyoneti olanlar Expo alanına gelsin' Lütfü Savaş Hataylılara çağrıda bulundu

'Pikap ve küçük kamyoneti olanlar Expo alanına gelsin' Lütfü Savaş Hataylılara çağrıda bulundu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay’da yaşayanlara seslenerek yardımları dağıtmak için küçük kamyoneti ve pikabı olanları Expo alanına çağırdı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 12:30
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Lütfü Savaş Hataylılara çağrıda bulundu

'Pikap ve küçük kamyoneti olanlar Expo alanına gelsin' Lütfü Savaş Hataylılara çağrıda bulundu
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Lütfü Savaş şunları söyledi:

“Değerli hemşehrilerim. Yardımlarımız geldi. Başta bebek maması olmak üzere temel ihtiyaçları bugün dağıtacağız. Herkes mahallesinde beklesin. Elinde pikap ve küçük kamyoneti olanları destek dağıtımı için Expo alanına bekliyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız.”



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